Perdana menteri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan untuk Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion pada masa ini.

Anwar ketika membentangkan Belanjawan 2027 berkata penambahan peruntukan berkenaan membolehkan seramai sembilan juta penerima STR menikmati bayaran SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun.

"Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas, akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa Merdeka.

"Ini akan memanfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40," katanya.

Anwar berkata kerajaan turut membenarkan kredit SARA digunakan bagi membeli barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani dan Tamu FAMA di seluruh negara.

Rangkaian kedai runcit kecil dan koperasi rakan niaga SARA yang kini mencecah 6,800 premis juga akan ditingkatkan kepada 10,000 premis sebelum hujung tahun ini.

Selain itu Anwar berkata peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan daripada RM630 juta kepada RM750 juta dengan sasaran 35,000 penganjuran.

"30,000 ribu jualan Rahmah melibatkan semua DUN. Tumpuan adalah untuk memperbanyak penganjuran jualan Rahmah di kawasan desa, perumahan kos rendah dan PPR bandar; yang bukan sahaja melalui kedai runcit biasa, tetapi turut melibatkan mesin layan diri.

"Selain itu, jualan Rahmah Madani borong turut dianjurkan bagi membantu peniaga kecil. 5,000 jualan Agro Madani juga dilaksanakan dengan menawarkan hasil tani segar seperti ikan, ayam, sayur dan buah pada harga sehingga 30 peratus lebih murah," ujarnya.



