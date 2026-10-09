Perdana menteri Anwar Ibrahim berkata Isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan 9,000 ditawarkan jawatan tetap pada 2027.

Anwar yang juga menteri kewangan ketika membentangkan Belanjawan 2027 hari ini berkata elaun asas penempatan akan turut dinaikkan daripada RM100 kepada RM200.

Selain itu, susulan nahas tragis melibatkan perkhidmatan doktor udara di Sarawak, Anwar berkata insentif bagi petugas perubatan dalam perkhidmatan itu akan dinaikkan daripada RM30 kepada RM100.







