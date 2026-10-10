Indonesia memperincikan operasi besar-besaran bagi memadam kebakaran dan penguatkuasaan terhadap kebakaran hutan dan tanah, tatkala jerebu rentas sempadan yang semakin buruk terus menjejaskan sebahagian besar kawasan di Malaysia.

Dalam satu kenyataan semalam, Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan bahawa Jakarta sedang mengerahkan puluhan ribu anggota, pesawat dan helikopter, selain mengambil tindakan terhadap individu dan syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran di beberapa wilayah.

Kenyataan itu dikeluarkan ketika Malaysia terus mengalami kualiti udara yang tidak sihat, dengan 37 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara (IPU) pada tahap tidak sihat setakat jam 9.30 pagi semalam.

Seremban mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 186, diikuti oleh Nilai (183) dan Port Dickson (174).

Keadaan jerebu yang semakin buruk juga menyebabkan penutupan sekolah di beberapa negeri.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Khamis berkata dia telah menghubungi Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, secara peribadi mengenai keadaan jerebu yang disifatkannya sebagai membimbangkan.

Anwar berkata Prabowo bersetuju untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya, dan Malaysia turut menawarkan bantuan kepada Indonesia.

Dia juga mengarahkan Menteri Luar Negeri, Mohamad Hasan, untuk mengusahakan pertemuan segera antara menteri-menteri alam sekitar Asean.

Susulan situasi ini, kedutaan Indonesia menyatakan bahawa Jakarta "menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan empati tulus" kepada kerajaan serta rakyat Malaysia berhubung kemerosotan kualiti udara dan kesan jerebu terhadap kehidupan seharian serta kesihatan.

Setakat 6 Oktober, pihak berkuasa Indonesia mengesan 555 titik panas dengan tahap keyakinan tinggi melalui sistem pemantauan satelit Sipongi negara itu.

Kalimantan Tengah mencatatkan jumlah titik panas tertinggi sebanyak 336, diikuti oleh Sumatera Selatan (142), Kalimantan Barat (48), Kalimantan Selatan (28) dan Jambi (satu).

Pihak berkuasa turut mengenal pasti 193 lokasi kebakaran aktif yang meliputi kawasan seluas kira-kira 748 hektar sebagai sasaran operasi pemadaman.

Menurut pihak kedutaan, operasi darat dan udara telah berjaya memadamkan kebakaran di kawasan seluas kira-kira 560.6 hektar, atau sekitar 75 peratus daripada kawasan sasaran tersebut.

Indonesia kemudiannya merekodkan 1,201 titik panas di seluruh negara pada 7 Oktober, menurut angka yang dilaporkan oleh Bernama, yang menunjukkan bahawa aktiviti kebakaran masih ketara selepas tarikh akhir pengumpulan data kedutaan pada 6 Oktober.

Kedutaan itu juga mengetengahkan tindakan penguatkuasaan terhadap pihak yang disyaki menyebabkan kebakaran hutan dan tanah.

Polis Indonesia sedang mengendalikan 247 laporan yang melibatkan individu, dengan 198 orang dinamakan sebagai suspek.

Sebanyak 97 laporan polis lagi melibatkan syarikat korporat.

Sementara itu, Kementerian Alam Sekitar Indonesia mengenal pasti 57 entiti perniagaan di lapan wilayah yang menyaksikan sejumlah 33,514.01 hektar kawasan konsesi terbakar.

Daripada jumlah itu, 16 entiti berada di Sumatera (melibatkan 3,813.85 hektar), manakala 41 lagi di Kalimantan (melibatkan 29,700.16 hektar).

Kementerian Perhutanan juga telah mengenakan tindakan pentadbiran terhadap 26 entiti sah.

Lesen perniagaan lima entiti telah dibatalkan, lesen 13 entiti digantung, manakala lapan entiti lagi menerima amaran bertulis atau perintah pemulihan wajib.

Pihak berkuasa juga sedang meneruskan kes jenayah terhadap 46 pihak (entiti atau individu), termasuk 17 kes pada peringkat siasatan awal dan 27 kes pada peringkat siasatan penuh.

Kes-kes tersebut melibatkan lima syarikat korporat dan 22 individu.

Puluhan ribu anggota dikerahkan

Indonesia menyatakan bahawa ia telah mengerahkan puluhan ribu anggota untuk operasi memadam kebakaran di darat merentasi enam wilayah.

Mereka termasuk 14,837 anggota di Riau, 14,458 di Kalimantan Barat, 13,699 di Kalimantan Tengah, 12,285 di Sumatera Selatan, 7,927 di Kalimantan Selatan dan 5,984 di Jambi.

Sebanyak 15 pesawat Casa juga telah dikerahkan untuk operasi pengubahsuaian cuaca dan pembenihan awan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Selain itu, 35 helikopter pengebom air sedang beroperasi di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi. Kalimantan Tengah kini berada di bawah status tindak balas kecemasan, manakala Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur berada di bawah status amaran kecemasan.

Desakan baru untuk undang-undang berkaitan jerebu

Sementara itu, episod jerebu terkini telah membangkitkan semula desakan di Malaysia supaya digubal undang-undang yang membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran di luar negara.

Kira-kira 40 wakil masyarakat sivil berarak ke Parlimen pada hari Selasa bagi mendesak kerajaan menyegerakan penggubalan undang-undang mengenai jerebu rentas sempadan.

Kempen mereka menyusuli penemuan bahawa Indonesia telah mengenal pasti ribuan titik panas punca jerebu, termasuk di kawasan konsesi perhutanan dan kelapa sawit yang dikaitkan dengan kepentingan perniagaan Malaysia dan Singapura.