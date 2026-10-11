Ahli ekonomi berpendapat Belanjawan 2027 mengambil pendekatan berhati-hati dengan menumpukan kepada bantuan bersasar dan penyatuan fiskal secara berperingkat, manakala belanjawan alternatif Bersama mempertaruhkan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan (GST) serta reformasi subsidi, meskipun langkah-langkah tersebut mempunyai risiko tertentu.

Penganalisis yang dihubungi Malaysiakini bersetuju bahawa belanjawan bayangan Bersama, yang dibentangkan oleh Ketua Bersama, Rafizi Ramli, pada 7 Oktober, menangani kelemahan struktur yang tidak disentuh dalam rancangan kerajaan.

Bagaimanapun, mereka mempunyai pandangan berbeza tentang sejauh mana pendekatan berhati-hati kerajaan wajar diraikan.

Profesor Madya Sekolah Perniagaan Putra, Ahmed Razman Abdul Latiff, berkata pendekatan kerajaan melaksanakan penyatuan fiskal secara berperingkat menerusi Belanjawan 2027 yang berjumlah RM459.8 bilion memberikan lebih banyak kepastian dan perlindungan kepada isi rumah dalam jangka pendek, menerusi bantuan bersasar, pelepasan cukai dan kenaikan gaji.

Bagaimanapun, dia mengingatkan pendekatan kerajaan yang terlalu berhati-hati boleh melambatkan reformasi yang diperlukan. Reformasi ini penting untuk meningkatkan hasil negara dan mengurangkan tekanan kewangan kerajaan dalam jangka panjang.

Sebaliknya, Ahmed Razman (gambar bawah) berkata belanjawan bayangan Bersama mencadangkan reformasi yang lebih menyeluruh. Antaranya termasuklah memperkenalkan GST, menyusun semula subsidi bahan api dan memperketat disiplin kewangan kerajaan.





Dia berkata cadangan Bersama boleh menjadi alternatif untuk mengatasi kelemahan struktur ekonomi negara. Namun, pelaksanaan semula GST dan pemansuhan subsidi boleh meningkatkan kos sara hidup jika bantuan yang mencukupi tidak diberikan kepada golongan yang memerlukan.

Cadangan belanjawan

Belanjawan alternatif Bersama mencadangkan supaya SST digantikan dengan GST pada kadar lima peratus untuk tempoh 10 tahun.

Bersama turut mencadangkan supaya subsidi bahan api Budi95, Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (Sara) dimansuhkan. Wang yang dijimatkan akan digunakan untuk membiayai bantuan bulanan bagi kos sara hidup, bahan api dan anak-anak, serta pencen sosial.

Bagaimanapun, kerajaan memilih pendekatan berbeza. Belanjawan 2027 memperuntukkan lebih RM80 bilion untuk subsidi, bantuan dan insentif. Jumlah ini lebih tinggi berbanding RM49 bilion yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2026, sekali gus menjadikan Belanjawan 2027 yang terbesar setakat ini.

Dalam ucapan belanjawan di Dewan Rakyat, Anwar berkata defisit negara dijangka mencecah 3.6 peratus pada tahun ini, berbanding sasaran asal 3.5 peratus. Defisit itu dijangka turun kepada 3.3 peratus pada 2027 dan tiga peratus menjelang 2028.

Hutang negara pula dijangka turun kepada 63.7 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun hadapan. Pada masa yang sama, hasil negara diunjurkan meningkat kepada RM380.8 bilion.

Sementara itu, Bersama menganggarkan pakej cadangannya mampu meningkatkan hasil negara kepada RM392 bilion pada 2027. Pakej itu juga dijangka mengurangkan defisit kepada tiga peratus daripada KDNK, bersamaan RM70.3 bilion, serta menurunkan nisbah hutang kepada 63.6 peratus.

Bersama menjangkakan defisit akan turun kepada 1.8 peratus menjelang 2031. Parti itu juga menyasarkan lebihan belanjawan Persekutuan yang pertama sejak 1997 menjelang 2035 melalui pelaksanaan pakej tersebut.

Walaupun sasaran utama kedua-dua belanjawan bagi 2027 hampir sama, perbezaan ketara terletak pada cara masing-masing merancang untuk mencapai sasaran itu.

‘Pendekatan yang sama sekali baru’

Geoffrey Williams, pengasas dan pengarah Williams Business Consultancy, menyatakan sokongan yang lebih jelas terhadap belanjawan bayangan Bersama.

Dia menyifatkan cadangan itu sebagai “pendekatan yang sama sekali baru” kerana pengurusan kewangan kerajaan yang lebih baik boleh menyediakan lebih banyak dana untuk membantu rakyat.

Merujuk kepada sasaran lebihan belanjawan Bersama menjelang 2035, Williams berkata kerajaan seolah-olah hanya mahu memastikan hutang dan defisit tidak melebihi sasaran yang ditetapkan. Menurutnya, sasaran itu boleh dicapai jika ekonomi berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan hutang. Dalam keadaan ini, nisbah hutang boleh menurun walaupun jumlah hutang terus meningkat.

Williams (di bawah) turut menyatakan bahawa Anwar tidak menyebut GST dalam ucapan belanjawannya. Dia mengaitkan perkara itu dengan pendirian Anwar yang menentang GST serta laporan terdahulu mengenai kemungkinan perubahan pada SST.

Menurut Williams, perdana menteri menaikkan had tertentu dan mengurangkan kadar cukai, tetapi tidak melaksanakan sebarang “reformasi sebenar”.

“Anwar masih bergantung pada bantuan STR dan Sara tanpa melaksanakan reformasi sebenar untuk membantu golongan berpendapatan sederhana. Sebaliknya, Bersama mencadangkan bantuan anak, pencen dan bantuan bulanan kos sara hidup untuk semua, tanpa mengira kaum atau kumpulan berkepentingan, bagi meningkatkan pendapatan rakyat.

“Belanjawan bayangan Bersama juga mencadangkan supaya bantuan sosial diselaraskan di bawah satu kementerian, sekali gus memudahkan penyelarasan antara 189 agensi yang berasingan,” katanya.

Dia turut berkata belanjawan kerajaan masih bergantung pada kaedah lama yang mengekalkan harga petrol dan diesel pada paras rendah. Sebaliknya, Bersama mahu menghentikan subsidi yang dianggap membazir dan menggantikannya dengan bantuan bersasar, berbanding mengekalkan harga rendah melalui campur tangan kerajaan.

“Reformasi Bersama meliputi semua golongan dan membawa pendekatan baru yang berbeza daripada apa yang pernah kita lihat sebelum ini.

“Belanjawan Anwar pula lebih tertumpu pada urusan pentadbiran dan pemberian bantuan kepada kumpulan tertentu. Belanjawan itu tidak mempunyai visi menyeluruh atau reformasi yang meliputi semua rakyat. Pendekatannya hampir sama dengan belanjawan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Dalam ucapan belanjawannya, Anwar berkata belanjawan bukan sekadar soal mengira hasil dan membahagikan peruntukan. Sebaliknya, belanjawan juga menguji kepercayaan rakyat terhadap kerajaan untuk mengawal kuasa, menegakkan undang-undang dan mengurus wang awam dengan amanah.

‘Pendekatan bersasar’

Bagaimanapun, pakar cukai yang dipetik Bernama berpendapat bahawa keputusan kerajaan untuk tidak memperkenalkan cukai baharu merupakan sebahagian daripada pendekatan bersasar.

Ketua Cukai Deloitte Malaysia, Sim Kwang Gek, berkata belanjawan kerajaan memberi tumpuan kepada pengukuhan asas ekonomi dan persediaan Malaysia untuk menghadapi pertumbuhan pada masa hadapan. Kerajaan tidak memperkenalkan reformasi cukai atau cukai baru dalam belanjawan itu.

Bagi isi rumah berpendapatan sederhana pula, Ketua Perkhidmatan Majikan Global Deloitte Malaysia, Ang Weina, berkata belanjawan itu bertujuan mengukuhkan kedudukan kewangan mereka melalui pengurangan cukai, pelepasan cukai tambahan dan insentif berkaitan perumahan.

Dia turut menekankan bantuan kepada golongan “generasi sandwich”, iaitu mereka yang perlu menanggung perbelanjaan anak-anak sambil menjaga ibu bapa yang semakin berusia. Pelepasan cukai yang ditambah baik dijangka dapat mengurangkan beban kewangan golongan ini.

Presiden Institut Percukaian Bertauliah Malaysia, Alan Chung, pula berkata langkah penjimatan cukai untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) dapat membantu perniagaan menghadapi inflasi dan kenaikan harga tenaga akibat ketegangan geopolitik global baru-baru ini.

Menurutnya, pelanjutan tempoh pelepasan cukai dapat mengurangkan tekanan aliran tunai yang berpunca daripada pelaburan modal. Langkah ini juga boleh menggalakkan pelaburan dalam negara dan terus membantu perniagaan tempatan.

Sementara itu, rakan kongsi pengurusan negara Deloitte Malaysia, Yee Wing Peng, berkata usaha kerajaan mengurangkan defisit kepada 3.3 peratus daripada KDNK sambil meneruskan pelaburan dalam kecerdasan buatan (AI), pendigitalan, pendidikan, pembangunan bakat dan infrastruktur strategik menunjukkan komitmen untuk mengimbangi kestabilan kewangan negara dengan pertumbuhan ekonomi.



