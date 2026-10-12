Dua hari selepas melangsungkan perkahwinan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kembali ke kerusinya di Dewan Rakyat hari ini ketika ahli-ahli Parlimen membahaskan Belanjawan 2027 Putrajaya.

Kehadiran Ahli Parlimen Muar itu disahkan melalui satu imej yang dikongsikannya di Instagram Story pagi ini; gambar serta keterangan menunjukkan dia mengikuti ucapan perbahasan Ketua Pembangkang, Hamzah Zainudin.

Sabtu lalu, Syed Saddiq berkahwin dengan penyanyi dan pelakon Bella Astillah dalam satu majlis akad nikah bertemakan serba putih yang diadakan di Kuala Lumpur.

Memandangkan pasangan itu dijangka mengadakan beberapa lagi acara perkahwinan di pelbagai negeri sepanjang bulan ini, hari ini menandakan kali kedua dalam tempoh empat hari Syed Saddiq memilih untuk mengekalkan rekod kehadiran penuhnya di Dewan Rakyat, walaupun jadualnya jelas sangat padat.

Pada 9 Oktober jam 3.30 petang, ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim bangun untuk membentangkan Belanjawan 2027—kurang 24 jam sebelum majlis perkahwinannya—Syed Saddiq tetap berada di kerusinya di Dewan Rakyat.

"Hari ini untuk rakyat, esok untuk isteri. (Saya) perlu hadir untuk kedua-duanya," kata bekas presiden Muda itu di Threads sebagai respons kepada hantaran seorang pengguna yang memujinya kerana meluangkan masa bagi melaksanakan tugas sebagai ahli parlimen.

Sejurus sebelum siaran langsung sesi pembentangan belanjawan terputus, seorang lagi individu di dalam Dewan turut kedengaran mengucapkan "Selamat Pengantin Baru, Muar".

Pada Disember tahun lalu, Syed Saddiq dilapor berkata rekod kehadiran penuhnya di Dewan Rakyat sejak mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen adalah hasil daripada kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pengundi di kawasannya.

Rekod kehadiran Syed Saddiq pernah diuji oleh situasi yang lebih mencabar berbanding majlis perkahwinan.

Terdahulu pada tahun ini, iaitu pada 13 Julai—beberapa jam selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan membebaskannya daripada pertuduhan pecah amanah jenayah, penyalahgunaan harta, dan pengubahan wang haram—Syed Saddiq hadir ke Parlimen.

Dilaporkan juga bahawa ketibaan Syed Saddiq di Parlimen ketika itu disambut mesra oleh ahli-ahli parlimen lain, termasuk Ahli Parlimen Sembrong daripada Umno, Hishammuddin Hussein, yang menyambut ahli politik muda itu dengan pelukan.

Majlis perkahwinan yang berlangsung baru-baru ini juga bergantung kepada keputusan Mahkamah Persekutuan; ibu Syed Saddiq, Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz, sebelum ini mendedahkan bahawa perancangan perkahwinan ditangguhkan sementara menunggu keputusan kes mahkamah tersebut.

Komitmen kerja pasangan itu juga menyebabkan mereka menangguhkan rancangan berbulan madu buat masa ini.

"Mungkin selepas berkahwin, kami akan berbulan madu di Parlimen," kata Syed Saddiq secara berseloroh dalam satu sidang media pada 7 Oktober, seperti dipetik oleh New Straits Times.