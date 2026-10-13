20 kawasan catat IPU tidak sihat, Johor tertinggi
Sebanyak 20 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara (IPU) pada tahap tidak sihat setakat 9.30 pagi ini, dengan lapan daripadanya di Johor.
Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia (APIMS) Jabatan Alam Sekitar (JAS), lapan kawasan di Johor yang mencatat bacaan tidak sihat ialah Pasir Gudang (181), Larkin (175), Kota Tinggi (169), Pengerang (166), Batu Pahat (161), Kluang (153), Tangkak (149) dan Segamat (133).
Di Sarawak, Sri Aman merekodkan bacaan 171 manakala IPD Serian (154) dan Samarahan (120).
Tiga kawasan di Melaka turut mencatat bacaan tidak sihat, iaitu Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka masing-masing 160 serta Alor Gajah (151).
Di Pahang, kawasan Balok Baru Kuantan merekodkan bacaan 161 dan Rompin (157), manakala di Negeri Sembilan, Seremban mencatat 154 dan Nilai (151).
Tawau, di Sabah turut mencatat bacaan 154, manakala Putrajaya merekodkan 103.
Sementara itu, 44 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana, dengan Kemaman, Terengganu merekodkan bacaan tertinggi iaitu 99, diikuti Johan Setia, Selangor (95), Kapit, Sarawak (94), Paka, Terengganu (93) dan Bintulu, Sarawak (92).
Empat kawasan pula mencatat bacaan IPU pada tahap baik, iaitu Taiping, Perak (50); Balik Pulau, Pulau Pinang (46); Jerantut, Pahang (33) dan Langkawi, Kedah (28).
Bacaan IPU antara sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala bacaan melebihi 300 berada pada tahap berbahaya.
- Bernama
Lapor komen ini
Anda pasti mahu padam komen ini?
Komen anda tidak akan boleh dikembalikan semula.