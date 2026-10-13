Polis masih menunggu arahan dan keputusan rasmi daripada Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor untuk mendakwa suspek kes pembunuhan pelajar tingkatan empat Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal.

Ketua Polis Johor Ab Rahaman Arsad berkata kertas siasatan kes berkenaan dirujuk ke pejabat berkenaan pada 9 Okt lepas bagi tindakan lanjut.

Beliau berkata setakat ini, kertas siasatan masih berada pada peringkat kajian memandangkan suspek yang ditahan seorang pesalah juvana.

"Suspek kes ini seorang pesalah juvana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor," katanya pada sidang media selepas Perhimpunan Bulanan Peringkat Kontinjen Johor, di Johor Bahru hari ini.

Beliau berkata tempoh tahanan reman terhadap suspek masih berjalan sehingga Jumaat ini.

Sehubungan dengan itu, beliau berharap agar arahan atau keputusan rasmi daripada Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor dapat diterima sebelum tempoh reman suspek berakhir.

Polis sebelum ini percaya perasaan dendam termasuk berkaitan penolakan cinta antara motif pembunuhan pelajar berusia 16 tahun itu.

Pada 3 Okt lepas, Irene Sofiya ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah di Yong Peng, Batu Pahat, kira-kira 5 petang sebelum disahkan meninggal dunia.

Susulan kejadian itu, suspek lelaki berusia 16 tahun ditahan reman selama enam hari pada 4 Okt lepas bagi membantu siasatan dan disambung enam hari lagi sehingga Jumaat ini.

- Bernama