Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, menggesa supaya tekanan diplomatik dan kewangan yang lebih tegas dikenakan terhadap syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran hutan di Indonesia, sambil menyatakan bahawa rayuan berulang kali sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah jerebu rentas sempadan.

Semasa membahaskan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat hari ini, Syed Saddiq mencadangkan bantahan diplomatik Asean yang diselaraskan serta sekatan pembiayaan terhadap syarikat yang dikaitkan dengan amalan pembakaran terbuka.

"Kita perlu menekan mereka di bahagian yang paling memberi kesan kepada mereka," katanya.

Dia berhujah bahawa bank-bank utama serantau, termasuk Maybank, CIMB, dan DBS dari Singapura, boleh memberikan tekanan dengan menghentikan pembiayaan kepada syarikat yang didapati terlibat.

"Syarikat-syarikat yang walaupun sedikit pun terkait dengan slash-and-burn tactics ini, mereka mesti disekat di luar sistem dan tidak boleh dapat lagi akses modal pasaran, bukan setakat di Malaysia dan Singapura, tapi untuk akses pinjaman dari institusi kita sekalipun," katanya.

Syed Saddiq menegaskan bahawa Malaysia juga mesti bersedia untuk mengambil tindakan terhadap syarikatnya sendiri sekiranya ia terlibat.

"Kita tidak boleh bersikap hipokrit. Apabila syarikat kita terlibat, jangan takut untuk mengambil tindakan terhadap syarikat kita sendiri," katanya.

Kenyataan Syed Saddiq dibuat susulan laporan Greenpeace Indonesia dan Malaysia, bersama Pantau Gambut, awal bulan ini yang menyatakan bahawa entiti korporat yang dikaitkan dengan Malaysia dan Singapura adalah antara pihak yang mempunyai kaitan dengan punca jerebu dan kawasan yang terjejas akibat kebakaran di Indonesia.

Syed Saddiq turut merujuk kepada Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan Singapura, dengan berhujah bahawa Malaysia wajar memperkenalkan undang-undang serupa bagi memastikan syarikat yang dikaitkan dengan Malaysia bertanggungjawab atas aktiviti mereka di luar negara.

Singapura menggubal undang-undang tersebut pada 2014, yang membolehkan tindakan diambil terhadap entiti yang tindakannya di luar negara menyebabkan atau menyumbang kepada pencemaran jerebu.

Malaysia sebelum ini pernah mempertimbangkan undang-undang serupa, namun menangguhkan cadangan tersebut pada tahun 2020.

Dari segi diplomatik, bekas menteri itu menyatakan bahawa Malaysia tidak seharusnya bertindak secara bersendirian.

“Kita perlu mengemukakan bantahan diplomatik yang tegas menyatakan bahawa Malaysia membantah, dan tindakan ini tidak seharusnya dilakukan oleh Malaysia sahaja. Ia mesti dipersetujui secara kolektif oleh Asean, khususnya negara-negara jiran yang turut terjejas, seperti Singapura.

“Kita mesti mengemukakan bantahan diplomatik yang sangat jelas,” katanya.

Semasa ucapannya, Sany Hamzan (Pakatan Harapan-Hulu Langat) mencelah untuk bertanya apakah tindakan yang akan diambil oleh Syed Saddiq terhadap Indonesia sekiranya dia menjadi Perdana Menteri.

“Saya melihat cara Ahli Parlimen Muar berbahas dan, insya-Allah, saya berpendapat suatu hari nanti beliau boleh menjadi Perdana Menteri,” kata Sany sebelum bertanya bagaimana dia akan menangani masalah kebakaran dan jerebu yang terhasil daripadanya.

Syed Saddiq menjawab dengan menggariskan tiga langkah: tekanan bersepadu Asean, sekatan pembiayaan terhadap syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran tersebut, serta penggerakan pengguna Malaysia untuk memberikan tekanan ekonomi.

Dia juga memberi amaran bahawa jerebu yang berpanjangan boleh memburukkan lagi ketidaksamaan dalam pendidikan, memandangkan penutupan sekolah memberi kesan yang lebih berat kepada pelajar kurang berkemampuan yang tidak mempunyai akses kepada peranti, internet yang stabil, atau tuisyen persendirian.

“Jurang pendidikan akan menjadi semakin buruk akibat jerebu,” katanya.

Dia menambah bahawa rakyat Malaysia mungkin kurang berminat untuk mengamalkan gaya hidup lebih mesra alam di rumah sekiranya pembakaran hutan secara besar-besaran terus berlaku di tempat lain di rantau ini.

Malaysia telah berulang kali menawarkan bantuan memadam kebakaran kepada Indonesia sejak bulan September, termasuk sebuah pesawat Bombardier CL-415MP, tiga buah helikopter, dan 52 anggota petugas.

Walaupun Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pada mulanya menyambut baik tawaran yang disampaikan semasa lawatan rasmi Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta, pengaturan operasi masih belum dimuktamadkan.

Agensi berita Indonesia, Antara, semalam memetik Menteri Alam Sekitar Mohammad Jumhur Hidayat sebagai berkata bahawa perbincangan mengenai bantuan daripada Malaysia masih berjalan.