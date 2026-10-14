Perlumbaan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix yang diadakan di Litar Antarabangsa Sepang (SIC) dari 2 hingga 4 Okt menjana anggaran impak ekonomi hampir RM950 juta untuk Malaysia, kata Menteri Belia dan Sukan Taufiq Johari.

Dia mendedahkan angka itu dalam jawapan bertulis parlimen kepada anggota parlimen Batang Sadong Rodiyah Sapiee, apabila minat yang kembali timbul untuk membawa semula perlumbaan F1 ke Malaysia.

Menurut Taufiq, acara itu menarik kira-kira 261,000 peminat sepanjang hujung minggu perlumbaan, termasuk anggaran 103,000 pada hari perlumbaan.

Taufiq Johari, Menteri Belia dan Sukan

“Berdasarkan maklumat daripada Formula 1 Management (FOM), penganjuran Formula 1 ini telah menjana impak ekonomi hampir RM950 juta kepada negara.

“Penganjuran ini juga telah memberikan manfaat dari segi promosi dan keterlihatan Malaysia di peringkat antarabangsa, dengan kejohanan tersebut disiarkan ke seluruh dunia dan ditonton oleh 827 juta penonton.

“Berdasarkan data terkini daripada laporan penjualan tiket kejohanan, dianggarkan lebih 97,000 tiket telah dijual, kemasukan lebih 50,000 orang pelancong antarabangsa dan kira-kira 5,000 tenaga kerja asing telah hadir ke Malaysia sempena penganjuran kejohanan ini,” katanya.

Rodiyah meminta menteri menyatakan anggaran manfaat ekonomi daripada penganjuran F1 Grand Prix di Sepang pada Oktober lalu berbanding kos yang ditanggung kerajaan dan adakah penilaian kos-faedah akan dilaksanakan bagi menentukan asas pertimbangan sekiranya Malaysia kembali menganjurkan F1 secara tetap.

Sebagai maklum balas, Taufiq, yang juga anggota parlimen Sungai Petani, berkata acara tahun ini berbeza daripada edisi sebelumnya kerana Bahrain menanggung kos hak penganjuran, membolehkan Malaysia meraih manfaat ekonomi.





Dia menambah bahawa SIC melantik firma perunding untuk menjalankan analisis kos-faedah, dengan draf penemuan akan menjadi salah satu faktor dalam keputusan kerajaan sama ada Malaysia perlu menganjurkan F1 semula.

Malaysia pertama kali menganjurkan kejohanan F1 pada 1999, tetapi menamatkan penganjurannya pada 2017, dengan perlumbaan terakhir diadakan pada tahun itu berikutan kos penganjuran yang tinggi dan pulangan yang merosot.

Pada 2016, menteri belia dan sukan ketika itu Khairy Jamaluddin berkata jualan tiket dan penonton televisyen F1 semakin menurun.



