Bekas perdana menteri Najib Razak tidak akan dapat menikmati tempoh yang lama di rumah meskipun dia mampu membayar denda RM50 juta untuk menjalani baki hukuman penjara secara tahanan rumah.

Ini susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini yang menolak permohonan bekas perdana menteri itu untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman bagi kesalahan berkaitan 1MDB.

Ini bermakna, sekurang-kurangnya buat masa ini, apabila hukuman penjara Najib bagi kes SRC International tamat pada 23 Ogos 2028, dia perlu kembali ke penjara.

Dalam keputusan yang dibacakan hari ini, hakim Noor Ruwena Md Nurdin mendapati tiada keadaan khas yang membolehkan permohonan Najib untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara bagi kes 1MDB diluluskan.

Mahkamah Tinggi pada Disember tahun lalu mensabitkan Najib atas kesemua empat pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan skandal 1MDB.

Hakim yang mengetuai perbicaraan, Collin Lawrence Sequerah, menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun bagi setiap satu daripada empat pertuduhan salah guna kuasa, serta lima tahun penjara bagi setiap satu daripada 21 pertuduhan pengubahan wang haram.

Bagaimanapun, Collin memerintahkan supaya semua hukuman penjara itu berjalan serentak. Ini bermakna Najib hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 15 tahun bagi kesemua 25 kesalahan yang dilakukannya.

Collin turut memerintahkan supaya hukuman bagi kesalahan berkaitan 1MDB hanya bermula selepas Najib selesai menjalani hukuman bagi sabitan kes SRC International.

Najib, 73, kemudian memfailkan permohonan untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman itu pada 22 September tahun ini. Dia memohon supaya pelaksanaan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda RM11.38 bilion ditangguhkan sehingga semua saluran rayuannya selesai digunakan.

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