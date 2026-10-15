Ketua Pemuda Umno, Dr Akmal Saleh, dijangka menyerahkan kerusi Merlimau kepada PAS dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka akan datang.

Semalam, Akmal mengucapkan terima kasih kepada pengundinya menerusi satu hantaran di Facebook, sambil bertanya, "ke mana selepas ini?"

Sementara itu, akhbar The Star hari ini memetik sumber PAS Melaka yang mengesahkan bahawa ketua parti negeri itu, Zulkifli Ismail, akan diletakkan sebagai calon di Merlimau. Zulkifli juga merupakan Ahli Parlimen Jasin.

Akmal memenangi kerusi Merlimau pada PRN 2021—yang menyaksikan kadar keluar mengundi yang rendah—dengan meraih 58 peratus undi.

Analisis data pengundian daripada electiondata.my menunjukkan bahawa menjelang Pilihan Raya Umum ke-15, sokongan terhadap BN di kerusi tersebut telah merosot kepada 39 peratus. Walau bagaimanapun, sokongan terhadap Perikatan Nasional (PN) berada pada tahap 30 peratus.

Memandangkan Umno dan PAS kini mengutamakan agenda penyatuan Melayu, Merlimau dijangka kekal sebagai kerusi selamat.

Dalam hantaran yang memberi bayangan dia akan meninggalkan Merlimau itu, ahli politik yang lantang bersuara tersebut turut mencadangkan dua kemungkinan kerusi pengganti—iaitu kerusi bersebelahan Serkam dan Sungai Rambai, yang kedua-duanya merupakan kubu kuat Umno.

Seperti Merlimau, jumlah gabungan sokongan untuk BN dan PN di kawasan-kawasan ini melebihi 50 peratus, bermakna ia berkemungkinan kekal sebagai kerusi selamat yang boleh dimenangi Akmal tanpa cabaran besar.

Satu kerusi lebih mencabar yang mungkin menguji Akmal dan BN ialah Ayer Keroh—kawasan yang telah dikuasai oleh DAP, parti yang dianggap musuh ketat Ketua Pemuda Umno itu, sejak tahun 2008.

Kerusi tersebut dahulunya merupakan kawasan majoriti pengundi Cina. Walau bagaimanapun, perubahan demografi telah mengurangkan jumlah pengundi Cina kepada 47.6 peratus menjelang tahun 2022.

Pengundi Melayu membentuk 42 peratus daripada jumlah pengundi di Ayer Keroh, manakala pengundi India pula merangkumi 8 peratus. Perubahan demografi mungkin memberi peluang kepada BN untuk merampas kerusi tersebut, sekiranya ia berjaya memenangi sokongan pengundi India, dan jika pengundi Cina memilih untuk memecahkan undi atau tidak keluar mengundi. Walau bagaimanapun, ia tidak akan menjadi kemenangan yang mudah seperti pada PRU15, memandangkan 60 peratus pengundi Ayer Keroh menyokong Pakatan Harapan.

Selain itu, Umno perlu meyakinkan MCA untuk menyerahkan kerusi berkenaan sekiranya Akmal mahu bertanding di situ.

Satu lagi pilihan untuk Akmal ialah kerusi Bukit Katil—yang pernah disandang oleh bekas ketua menteri, Adly Zahari—di mana BN tidak lagi memegang kerusi tersebut sejak tahun 2013.

Adly memenangi kerusi itu buat kali terakhir pada 2021 dengan meraih 41.6 peratus undi, namun sokongan terhadap Pakatan Harapan di kerusi tersebut merosot kepada 40 peratus menjelang PRU15.

Gabungan sokongan BN dan PN di Bukit Katil juga melebihi 50 peratus; walaupun ini berkemungkinan besar memihak kepada pakatan penyatuan Melayu, ia juga boleh membuka ruang bagi Akmal untuk merampas kerusi itu.