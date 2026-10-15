Setiausaha Agung Perikatan Nasional (PN), Takiyuddin Hassan, memberi bayangan bahawa rundingan dengan bakal rakan kerjasama gabungan itu bagi Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka boleh dianggap selesai, dengan tahap persetujuan mencapai "dalam lingkungan 100 peratus".

Apabila ditanya hari ini sama ada rundingan PN dengan rakan-rakan kerjasamanya telah mencapai 98 atau 99 peratus, Takiyuddin menjawab: "Dia dalam lingkungan 100 peratus."

Dia berkata perbincangan mengenai pengagihan kerusi telah berlangsung sejak sekian lama, melibatkan parti-parti yang bekerjasama dengan PN serta parti-parti komponen PN sendiri.

"Satunya antara kita dengan pihak yang bekerjasama dengan kita, kemudian satu lagi di kalangan parti-parti kami sendiri pun kami membincangkan pembahagian dan membincangkan persiapan yang perlu dan rapi perlu dibuat oleh kami.

"Itu perbincangan sedang berjalan," katanya.

Bagaimanapun, Takiyuddin tidak mendedahkan nama bakal rakan kerjasama PN itu.

Kenyataan Setiausaha Agung PAS itu dibuat dua hari selepas BN memberi bayangan bahawa mereka juga telah mengenal pasti rakan kerjasama untuk PRN Melaka, dengan menyatakan rundingan telah mencapai tahap persefahaman kira-kira 90 peratus.

Setiausaha Agung Umno, Asyraf Wajdi Dusuki, enggan mendedahkan parti sedang dirunding oleh BN, namun menegaskan bahawa keutamaan akan diberikan kepada sekutu yang ikhlas dan tidak akan "menikam [BN] dari belakang".

Sementara itu, Takiyuddin menolak kemungkinan kerjasama dengan Bersatu selepas parti itu mengumumkan akan bertanding secara bersendirian.

"Bekas parti Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah, dia dah buat pengumuman dia nak bersendiri, membawa dirinya sendiri atas logo bunganya sendiri.

"Jadi tidak masuk dalam kalangan kamilah," katanya.

Hamzah, yang juga ketua pembangkang di Parlimen, turut hadir hari ini bersama ahli-ahli parlimen pembangkang yang lain.

“Sama ada mengenai pembahagian kerusi, rundingan kerusi, mahupun pencalonan calon, ia (Bersatu) tiada kaitan dengan kami.

“Kami akan bergerak mengikut haluan masing-masing, namun kami akan kekal bersama rakan-rakan gabungan dalam pilihan raya di Melaka nanti,” katanya.

Perpecahan yang semakin terbuka antara PN dan Bersatu juga menjadi punca kepada pertikaian undang-undang yang menimbulkan ketidakpastian sama ada PN boleh menggunakan nama dan logonya dalam PRN tersebut.

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) telah mengeluarkan notis tunjuk sebab kepada PN pada 22 September berhubung kemungkinan pembatalan pendaftarannya, serta mengarahkan gabungan itu menggantung segala aktivitinya.

Susulan itu, PN memfailkan permohonan semakan kehakiman bagi membatalkan notis tunjuk sebab dan perintah penggantungan tersebut.

Isnin lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan PN meneruskan semakan kehakiman itu, namun menolak permohonan untuk perintah penggantungan sementara terhadap tindakan ROS tersebut.

Apabila ditanya hari ini sama ada PN akan mempertimbangkan penggunaan logo PAS sekiranya mereka akhirnya tidak dapat bertanding di bawah logo sendiri, Takiyuddin menyatakan bahawa terdapat beberapa alternatif lain.

Dia berkata PN telah menyediakan beberapa rencana lain, namun enggan mendedahkannya.

"Alternatif pertama, sudah tentulah logo Perikatan Nasional. Kalau tak dapat itu, ada alternatif yang lain.

"Ia merupakan strategi yang tidak boleh diumumkanlah. Kalau tidak, tak jadi strategi. Kalau kita umum, dia jadi tragedi," katanya berseloroh.