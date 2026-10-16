Respons Kementerian Dalam Negeri (KDN) terhadap satu soalan parlimen mengenai kesilapan berkaitan Jalur Gemilang mencetuskan kemarahan seorang Ahli Parlimen DAP, yang mendakwa kementerian tersebut memberikan "jawapan sambil lewa".

Ahli Parlimen Kepong, Lim Lip Eng, meminta penjelasan daripada KDN berhubung perbezaan piawaian yang didakwa wujud dalam pengendalian kes-kes yang melibatkan paparan bendera kebangsaan secara tidak betul.

Secara khusus, dia menarik perhatian bahawa sementara rakyat biasa ditahan reman dan menjalani ujian air kencing, tiada tangkapan dibuat terhadap individu daripada MCA Perak, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, dan seorang ahli exco kerajaan negeri Johor bagi kesalahan yang sama.

"Adakah tindakan polis dipengaruhi oleh status individu yang terlibat?" soalnya.

Dalam satu jawapan bertulis di Parlimen semalam, Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, memperincikan tindakan yang diambil oleh pihak polis dalam ketiga-tiga kes yang dibangkitkan oleh Lim.

Bagi insiden paparan Jalur Gemilang secara terbalik di pejabat MCA Perak pada 28 Ogos, Saifuddin menyatakan bahawa anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh telah mengambil keterangan, di mana seorang wakil MCA Perak menjelaskan situasi tersebut.

Sambil menyatakan bahawa tindakan segera telah diambil untuk membetulkan kesilapan itu dan individu yang bertanggungjawab telah menyatakan rasa kesal serta meletakkan jawatan, Saifuddin menambah bahawa Pengerusi MCA Perak juga telah memohon ampun kepada Sultan Perak serta membuat permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia.

Mengenai insiden Jalur Gemilang di Terengganu yang tidak memaparkan lambang bulan sabit dan bintang, Saifuddin menjelaskan bahawa isu itu berpunca daripada "kesilapan teknikal dan faktor cuaca, bukannya satu perbuatan berniat jahat atau sabotaj."

Menteri itu mengesahkan bahawa walaupun Majlis Bandaraya Kuala Terengganu telah mengambil tindakan segera dan memulakan siasatan dalaman, tiada laporan polis dibuat terhadap mereka.

Begitu juga, tiada laporan polis dibuat berhubung satu insiden di Johor yang melibatkan seorang ahli exco kerajaan negeri, di mana grafik Jalur Gemilang yang dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan (AI) memaparkan bintang dengan 18 bucu, berbanding jumlah yang sepatutnya iaitu 14 bucu.

Menteri itu juga menyatakan bahawa prinsip kesamarataan setiap individu di sisi undang-undang, sebagaimana yang termaktub dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, terpakai dalam penyiasatan semua kes.

“Berdasarkan prinsip ini, semua individu yang melakukan kesalahan akan disiasat tanpa mengira latar belakang atau status politik masing-masing,” kata Saifuddin.

Dia menambah bahawa pihak polis komited untuk menangani isu-isu yang boleh menimbulkan keresahan orang ramai, mengancam keamanan negara, serta menggugat keharmonian masyarakat.

Walau bagaimanapun, dalam satu hantaran di Facebook hari ini, Lim mengkritik Kementerian Dalam Negeri kerana didakwa mengelak daripada menjawab soalannya, dengan berkata: "Jangan ingat rakyat bodoh.

"Parlimen bukan tempat pegawai bermain kata-kata untuk lari daripada tanggungjawab. Jawapan sambil lewa begini menghina rakyat, mencalar maruah Parlimen dan memalukan negara," katanya.