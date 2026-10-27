ULASAN | Angka tidak pernah menangis. Ia berdiri tegak di ruangan soalan lazim laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), dingin dan teratur, seolah-olah seluruh derita insan dapat dimuatkan ke dalam satu baris syarat: pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).

Mulai 1 Jan lalu garis itu ditarik semula pada angka RM1,236 selaras dengan PGK 2024 yang diguna pakai sebagai salah satu syarat kelayakan.

Namun di balik garis yang lurus itu, kehidupan tidak pernah berjalan lurus. Di situlah tersimpan ribuan kisah rakyat yang bergelut demi sesuap nasi, yang menghitung syiling di hujung bulan, dan yang belajar menelan malu setiap kali borang permohonan dihulurkan ke kaunter.

Ramai pemohon mengeluh apabila zakat dan Sumbangan Asas Rahmah (Sara), yang sepatutnya menjadi talian hayat tatkala sesak turut diambil kira sebagai sumber pendapatan.

Ibarat orang yang lemas diberikan sebatang kayu untuk berpaut, lalu kayu itu pula dicatat sebagai bukti bahawa dia mampu berenang.

Kerja lebih masa dan elaun yang datang dan pergi seperti musim pula sering menimbulkan tanda tanya tentang cara pengiraannya. Titik peluh yang tidak tetap, kesukaran yang tidak tercatat, semuanya terlepas daripada pandangan birokrasi yang hanya mengenal lajur dan jumlah.

Bayangkan seorang insan daif yang tinggal sebumbung dengan saudara yang berada.

Di halaman rumah tersidai kenderaan mewah, dan di atas kertas, rumah itu kelihatan makmur. Tetapi kemakmuran itu tidak pernah sampai ke pinggan si daif. Saudara yang berkemampuan itu tidak sedikit pun sudi menanggungnya.

Adakah insan seperti itu harus terus merana hanya kerana bayang-bayang kemewahan orang lain jatuh di atas namanya? Adakah rupa bentuk kediaman dan jenis kenderaan menjadi neraca mutlak untuk menimbang kemiskinan seseorang?

Berundur perlahan-lahan dari tanggungjawab

Syarat pendapatan isi rumah dibina di atas satu andaian yang indah: keluarga ialah suatu unit ekonomi yang saling menyokong, dan yang kuat akan memikul yang lemah.

Andaian itu lahir daripada cita-cita masyarakat yang ideal, ketika rezeki dikongsi di bawah satu atap dan kasih sayang tidak berkira.

Akan tetapi biasanya ia Cuma indah khabar dari rupa. Realiti sosiologi hari ini jauh lebih rencam. Ahli keluarga yang berpendapatan tinggi mungkin dihimpit hutang, tanggungan sendiri, atau secara sengaja enggan memberikan nafkah.

Maka pemohon menjadi mangsa keadaan: dinilai berada kerana pendapatan orang lain, sedangkan hakikatnya tidak menerima walau sesen pun untuk menyara diri.

Bumbung yang dikongsi memang satu, tetapi hati dan jiwa yang ada di bawah sana sudah lama berlainan arah.

Jika negara berpegang pada premis bahawa keluarga wajib membantu, timbul pula persoalan yang lebih berat: perlukah akta baru digubal untuk memaksa ahli keluarga menanggung orang kurang upaya (OKU) dan warga emas mereka?

Memang wujud tuntutan nafkah di mahkamah syariah dan cadangan perundangan berkaitan warga emas. Namun kasih sayang tidak dapat dipaksa dengan saman.

Gambar hiasan.

Mahkamah hanya akan meretakkan lagi hubungan yang sudah sedia rapuh.

Proses undang-undang pula menuntut kos, masa dan tenaga – sesuatu yang hampir mustahil bagi insan yang untuk bangun dari katil pun memerlukan pertolongan. Lebih membimbangkan, langkah itu boleh dibaca sebagai isyarat bahawa negara mahu meletakkan jaringan keselamatan sosial di bahu rakyat, lalu berundur perlahan-lahan dari tanggungjawabnya sendiri.

Persoalan ini akhirnya membawa kita kembali kepada sesuatu yang lebih asasi daripada angka, iaitu hak hakiki dan kemuliaan insan.

Nasib OKU dan warga emas paling menyayat hati. Elaun Pekerja OKU (EPOKU) sebanyak RM450 sebulan dinilai berdasarkan pendapatan individu, antara RM100 hingga RM1,700 sebulan.

Tetapi bagi Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja, portal rasmi kerajaan menyebut syarat pendapatan isi rumah sedangkan sesetengah panduan merujuk kepada pendapatan individu OKU.

Jika sumber rasmi sendiri tidak sehaluan, bagaimana pemohon tidak tersesat dalam labyrinth sendiri?

Dinilai berdasarkan keperluan sendiri

Menjadi OKU bererti menanggung kos hidup yang tidak boleh dipilih: alatan sokongan, lampin pakai buang, ubat-ubatan dan pengangkutan khas. Bantuan kepada mereka sepatutnya difahami sebagai sokongan kehidupan, bukan ujian kemiskinan yang memaksa mereka membuktikan kepapaan berulang kali.

Apabila bantuan berpaksikan hak individu, seseorang OKU tidak perlu menadah tangan kepada saudaranya yang memilih enggan. Di situlah maruah dipulihkan, dan kebebasan kecil untuk mengurus hidup sendiri dikembalikan.

Rintihan di media sosial bukan rekaan. Rakyat tidak menolak syarat; rakyat keliru. Penerangan berbeza dari satu kaunter ke kaunter yang lain, daripada seorang pegawai kepada pegawai yang lain.

Seolah-olah nasib kebajikan seseorang ditentukan oleh siapa yang kebetulan menyemak borangnya pada pagi itu.

Di manakah akar kepincangan ini? Pada syarat yang sudah lapuk dan berselirat, atau pada penyampaian maklumat dan pelaksanaan dasar yang kian kabur ketelusannya? Barangkali kedua-duanya yang berjalin seperti akar banir yang sukar dileraikan.

Sudah tiba masanya sistem kebajikan negara berpindah daripada sistem berasaskan kemiskinan isi rumah kepada sistem perlindungan sosial berasaskan hak individu.

Bantuan untuk OKU dan warga emas wajar dipisahkan sepenuhnya daripada pendapatan isi rumah, dan dinilai berdasarkan pendapatan serta keperluan insan itu sendiri.

Pegawai yang menyiasat sesuatu kes pula perlu dibekalkan garis panduan yang jelas untuk mengesahkan ahli keluarga yang secara nyata enggan menanggung, agar permohonan dapat diluluskan atas dasar kesukaran individu.

Syarat setiap skim juga mesti diterbitkan secara seragam di semua saluran rasmi dan dijelaskan dengan suara yang sama di setiap kaunter.

Rakyat tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya menggantung sisa harapan agar sistem kebajikan negara benar-benar menjadi payung berteduh tatkala hujan turun.

Tetapi jika payung itu terkunci di sebalik labyrinth birokrasi, dan kuncinya pula tersimpan di dalam lajur angka yang tidak pernah menangis, kepada siapakah lagi golongan yang sudah sedia terbeban ini harus berteduh?

MOHD FUDZAIL MOHD NOR seorang OKU, penulis dan pemenang anugerah sastera.

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.