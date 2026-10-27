



ULASAN | Pengumuman pembubaran DUN Sarawak berkuat kuasa 26 Okt bagi membuka laluan kepada PRN ke-13 bukan sekadar proses memperbaharui mandat pemerintahan, sebaliknya ujian terhadap kelangsungan hegemoni Gabungan Parti Sarawak (GPS), kedudukan autonomi Borneo dan keseimbangan kuasa politik dalam Persekutuan Malaysia.

Kejayaan GPS memenangi 76 daripada 82 kerusi DUN pada PRN 2021 memberikan kelebihan struktur yang besar kepada gabungan pimpinan Abang Johari Openg, namun rekod tersebut tidak menjamin kemenangan berulang kerana legitimasi politik sentiasa bergantung pada penilaian pengundi terhadap prestasi pemerintahan, kebertanggungjawaban kepimpinan dan keupayaan menangani tuntutan semasa.

Dari perspektif analisis politik, dominasi GPS dapat difahami melalui interaksi antara hegemoni politik, pembinaan identiti kewilayahan dan legitimasi berasaskan prestasi, iaitu mekanisme yang saling mengukuhkan tetapi tetap terdedah kepada perubahan persepsi pengundi, persaingan kepimpinan dan ketidakpuasan terhadap hasil pembangunan.

Naratif Borneo-centric menjadi instrumen politik yang signifikan apabila persaingan pilihan raya dibingkaikan sebagai perjuangan mempertahankan kepentingan Sarawak, sekali gus mengangkat autonomi negeri, hak perlembagaan dan pengiktirafan kedudukan Sarawak dalam Persekutuan sebagai agenda bersama yang berpotensi merentasi sebahagian perbezaan etnik serta kecenderungan kepartian.

Bagaimanapun, identiti kewilayahan tidak boleh dianggap sebagai kesepakatan politik yang mutlak kerana kepelbagaian etnik, agama, geografi dan kepentingan ekonomi masyarakat Sarawak menuntut dasar yang inklusif, sedangkan kekuatan naratif kenegerian akhirnya bergantung pada sejauh mana tuntutan bersama diterjemahkan kepada manfaat yang benar-benar dirasai rakyat.

Dalam kerangka legitimasi berasaskan prestasi, ukuran keberkesanan kerajaan bukan sekadar jumlah projek yang diumumkan atau kadar pertumbuhan ekonomi negeri, tetapi sejauh mana pembangunan meningkatkan pendapatan isi rumah, memperluas peluang pekerjaan, memperbaiki akses pendidikan dan kesihatan serta merapatkan jurang kemudahan asas antara kawasan bandar dengan pedalaman.

Hasrat GPS untuk menggabungkan muka baru dengan pemimpin berpengalaman, sebagaimana dinyatakan Abang Johari pada 23 Oktober lalu, memperlihatkan usaha mengimbangi pembaharuan generasi dengan kesinambungan kepimpinan, namun keberkesanannya hanya dapat dinilai selepas senarai calon dimuktamadkan dan penerimaan pengundi terhadap calon yang diketengahkan dapat diperhatikan.

Kelangsungan hegemoni GPS turut bergantung pada keupayaan gabungan itu mengurus penggantian kepimpinan, menyeimbangkan kepentingan parti komponennya dan mengekalkan jaringan sokongan akar umbi tanpa terlalu bergantung pada populariti tokoh tertentu, kerana dominasi yang tidak disertai pembaharuan institusi berisiko menjadi rapuh apabila berhadapan perubahan aspirasi generasi baru.

Dalam hubungan Persekutuan-negeri, mandat baru berpotensi memperkukuh kedudukan Sarawak dalam rundingan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63), pembahagian hasil, pembangunan infrastruktur dan bidang kuasa negeri, tetapi kemajuan sebenar perlu dinilai berdasarkan penyelesaian yang dapat disahkan melalui peruntukan perlembagaan, instrumen undang-undang dan pelaksanaan dasar, bukannya retorik politik semata-mata.

Kedudukan GPS sebagai rakan strategik kerajaan Persekutuan memperlihatkan hubungan kuasa yang bersifat timbal balik kerana kerjasama politik boleh mempercepat penyelarasan dasar dan pembangunan, sedangkan kemampuan mempertahankan pendirian tersendiri terhadap kepentingan Sarawak menjadi ujian sama ada gabungan itu mampu mengekalkan autonomi politik tanpa mengorbankan keberkesanan hubungan dengan Putrajaya.

Implikasi terhadap Semenanjung bukanlah bahawa kemenangan GPS secara automatik mengubah pilihan pengundi di negeri lain, sebaliknya perkembangan politik Sarawak berpotensi mengukuhkan perbahasan nasional tentang federalisme, desentralisasi kuasa dan keterbatasan pendekatan kepartian yang terlalu berpusat pada persaingan identiti, sedangkan realiti politik Malaysia menuntut pengiktirafan yang lebih mendalam terhadap kepelbagaian kepentingan wilayah.

Bagi PH, BN, dan PN, pengalaman Sarawak memperlihatkan bahawa daya saing politik tidak boleh dibina melalui pemindahan formula kempen Semenanjung secara mekanikal, sebaliknya memerlukan pemahaman terhadap sejarah kepartian, kepimpinan tempatan, struktur masyarakat dan tuntutan autonomi yang membentuk landskap politik Borneo.

Menjelang PRN Melaka pada 14 Nov ini, keputusan Sarawak berpotensi mempengaruhi persepsi terhadap kestabilan kerajaan Persekutuan, kekuatan organisasi parti dan momentum politik nasional, namun kesan tersebut lebih tepat difahami sebagai limpahan persepsi serta pembingkaian strategik kerana pola sokongan pengundi Melaka tetap dipengaruhi prestasi kerajaan negeri, mutu calon, isu setempat dan hubungan antara parti.

Sekiranya GPS memperoleh mandat yang kukuh, PH mungkin meraih manfaat tidak langsung daripada persepsi bahawa kerajaan Persekutuan kekal stabil, tetapi kelebihan tersebut hanya berpotensi diterjemahkan kepada sokongan di Melaka jika PH mampu mengemukakan calon yang meyakinkan, mengurus pembahagian kerusi secara berkesan dan membuktikan bahawa kestabilan politik menghasilkan pembaharuan serta manfaat yang dirasai rakyat, manakala kemerosotan sokongan terhadap GPS pula boleh dimanfaatkan pihak lawan untuk mencabar naratif dominasi tanpa semestinya menandakan perubahan sokongan yang serupa di Semenanjung.

Pada akhirnya, PRN Sarawak merupakan ujian terhadap kemampuan GPS memperbaharui legitimasi dan mengekalkan hegemoni melalui autonomi yang berfungsi, pembangunan inklusif serta kepimpinan yang berwibawa, sementara PRN Melaka menjadi medan persaingan tersendiri untuk menilai sama ada parti-parti di Semenanjung mampu menterjemahkan perkembangan politik nasional kepada tawaran pemerintahan yang meyakinkan pengundi tempatan.

AZRIE AZEH ialah setiausaha Pertubuhan Muafakat Terengganu Baru.

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