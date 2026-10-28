ULASAN | Kecerdasan buatan (AI) memang tidak akan membunuh sastera. Tapi, yang mungkin membunuh sastera ialah manusia yang menyerahkan akal, imaginasi dan tanggungjawab sepenuhnya kepada mesin.

Manusia gagal memutuskan bahawa pertimbangan akhir adalah kuasa dan akal manusia.

Perdebatan tentang AI dalam sastera tidak lagi sesuai dilihat secara hitam putih, benar atau salah, dan tulen atau palsu. AI bukan malaikat yang datang menyelamatkan penulis, tetapi bukan juga syaitan teknologi yang mesti dihalau dari dunia kreatif.

Merujuk dua buah berita rencana Dewan Sastera pada Sept lalu memberikan gambaran yang lebih seimbang. AI boleh menjadi alat pelengkap kepada penulis dan penyelidik, tetapi penggunaannya mesti disertai kesedaran tentang keaslian, hak cipta, etika dan risiko kesilapan maklumat.

Hashim Ismail, misalnya, menekankan manfaat AI untuk mendapatkan bahan bacaan, menganalisis teks, menyemak penulisan dan mencadangkan sumber.

Namun, Pitchay Gani Aziz memberikan amaran yang lebih mendalam – manusia perlu menguasai Kepakaran Mudah Suai supaya teknologi kekal berada di bawah kawalan insan, bukannya menjadi hamba algoritma.

Maka, pertanyaan sebenar bukan “AI baik atau buruk?” tetapi “untuk apa AI digunakan, siapa yang mengawalnya dan sejauh mana manusia masih berfikir?”

Dari sudut positif, AI boleh menjadi pembantu yang luar biasa. Penulis boleh menggunakannya untuk mencadangkan struktur, mencari kemungkinan tema, membuat perbandingan teks, menyusun data, menterjemah, menyemak bahasa dan mencetuskan sudut pandang baru.

Dalam penyelidikan sastera, manfaat ini amat besar. AI boleh membantu penulis mengurus sejumlah besar maklumat yang sebelum ini memerlukan masa berjam-jam atau berhari-hari. Ada kalanya berbulan dan melambatkan proses penulisan; mungkin isu segar sudah bertukar menjadi basi apabila disiarkan.

Jentera tanpa jiwa

Hashim melihat AI sebagai alat pelengkap, bukan pengganti pengarang. Inilah pendekatan yang lebih rasional.

Bukankah penulis sejak dahulu menggunakan kamus, ensiklopedia, perpustakaan, komputer dan enjin carian? Ada penulis dibantu oleh ahli keluarga di rumah dan jika di pejabat dibantu pula oleh kakitangan sealiran dalam jabatan.

AI hanyalah satu lagi alat, tetapi alat yang jauh lebih berkuasa. Ambil contoh dalam bidang muzik pula.

Penyelidikan terkini menunjukkan AI membuka ruang kepada bentuk penciptaan bersama manusia-mesin. Hao-Wen Dong dari University of Michigan, misalnya, mengkaji generatif AI untuk penciptaan muzik dan sistem yang membolehkan manusia berinteraksi secara lebih kreatif dengan mesin.

Eun Ji Park pula berhujah bahawa muzik AI perlu dilihat sebagai proses sosioteknikal yang melibatkan manusia, model, data latihan, arahan, penyuntingan, platform dan pendengar, bukan semata-mata “mesin mencipta lagu”.

Ini membawa satu idea menarik – AI mungkin bukan pengganti kreativiti sebaliknya boleh menjadi pencetus kreativiti baharu.

Masalah bermula apabila alat bertukar menjadi tongkat. Penulis yang terlalu bergantung pada AI mungkin menghasilkan teks yang kemas tetapi kehilangan suara peribadi.

Ayatnya cantik, strukturnya tersusun, tetapi pembaca tidak menemukan pengalaman, keberanian atau kegelisahan manusia di sebaliknya. Teks sudah hilang suara, pemikiran dan perasaan penulis.

Lebih tepat AI sekadar mesin tanpa emosi. Sebuah jentera ciptaan tanpa jiwa.

Di sinilah pemikiran Mark Coeckelbergh dan David J Gunkel menjadi penting. Dalam perbincangan mereka tentang ChatGPT, persoalan AI bukan hanya berkaitan teknologi, tetapi turut memaksa kita memikirkan semula bahasa, kepengarangan, niat dan makna.

Dengan kata lain, AI memaksa dunia sastera bertanya semula: apakah yang sebenarnya menjadikan seseorang itu pengarang?

Roland Barthes pernah menggoncang dunia teori sastera dengan gagasan The Death of the Author. Michel Foucault pula membicarakan konsep author function.

Guna lebihan masa untuk berfikir

Kini AI membawa persoalan tersebut ke tahap baru: jika teks boleh dihasilkan tanpa pengalaman manusia secara langsung, apakah makna “pengarang” pada zaman algoritma?

Persoalan ini bukan kecil.

Pitchay memberikan amaran bahawa pergantungan psikologi kepada AI boleh menjejaskan autonomi manusia. Dia turut menegaskan empat asas penting: inisiatif manusia, pengetahuan asas, kognitif adaptif dan literasi AI.

Cetusan idea dan niat awal perlu datang daripada manusia manakala AI menjadi pembantu pemprosesan dan penyelidikan.

Ini mungkin formula paling munasabah. Manusia berkuasa menentukan arah sedangkan AI membantu perjalanan. Dan usaha begini jangan sesekali cuba diterbalikkan.

Jika penulis meminta AI menghasilkan idea, kemudian AI menghasilkan rangka dan menulis, lalu AI menyunting dan akhirnya penulis hanya menekan “terbit”, apakah yang sebenarnya tinggal daripada proses kreatif manusia?

Tidak keterlaluan jika dikatakan penyakit malas berfikir lebih teliti dan rinci sudah menular dalam diri penulis.

Gambar hiasan.

Di sinilah kata-kata Nicholas Carr dalam The Shallows menjadi relevan. Carr membahaskan bagaimana teknologi digital boleh mengubah cara manusia memberi perhatian dan berfikir secara mendalam.

Persoalannya bukan teknologi itu jahat, tetapi apa yang teknologi lakukan terhadap tabiat mental manusia.

Memang benar, AI boleh menjimatkan masa. Tetapi masa yang dijimatkan itu mesti digunakan untuk berfikir lebih jauh, bukan untuk berfikir lebih sedikit malah dangkal.

Inilah keburukan yang tidak boleh dipandang ringan. Rencana Dewan Sastera mengenai sastera Borneo memberi amaran bahawa AI generatif tanpa pemahaman tentang kearifan tempatan berisiko menghasilkan halusinasi dan memesongkan tafsiran bahasa, budaya serta identiti.

Lebih tepat, AI bakal menghasilkan imej dan maklumat yang separa matang atau palsu.

Ini sangat penting bagi sastera Melayu;. AI mungkin mengenali perkataan “adat”, tetapi belum tentu memahami adat sebagai pengalaman hidup. AI mungkin mengetahui perkataan “kampung”, “desa” atau “pedalaman” tetapi belum tentu memahami konteks kawasan tersebut sebagai ruang memori, hubungan sosial dan identiti.

Dan AI boleh menyusun pantun, tetapi belum tentu memahami denyut kehidupan bangsa, agama dan budaya yang melahirkan pantun itu.

Potensi sebar ke generasi baru

Sebab itu Luciano Floridi dalam The Ethics of Artificial Intelligence mengingatkan tentang keperluan membina AI dalam kerangka etika, tanggungjawab dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar mengejar keupayaan teknikal.

Teknologi yang hebat tanpa kebijaksanaan boleh menjadi alat yang hebat untuk menghasilkan kesilapan yang hebat. Kita seharusnya sentiasa waspada.

Bagi saya, inilah garis merahnya. AI boleh membantu mencari maklumat tentang Chairil Anwar. AI boleh membantu menyusun bahan tentang Syed Muhammad Naquib al-Attas. Malah Pitchay sendiri memberikan contoh bagaimana AI boleh digunakan untuk mengkontekskan semula pemikiran tokoh dalam hubungan dengan persoalan semasa.

Tetapi konteks akhir mesti dinilai oleh manusia. Penulis perlu membaca sumber asal, menyemak fakta, membandingkan pandangan, mengenal budaya, menilai bias. Akhirnya membuat keputusan sendiri.

Itulah sebabnya gagasan Kepakaran Mudah Suai begitu bernilai.

Manusia bukan menolak teknologi, tetapi belajar menyesuaikan kepakaran supaya mampu mengawal teknologi.

Masa depan sastera tidak sepatutnya menjadi pertandingan manusia melawan mesin. Lebih baik kita melihatnya sebagai hubungan manusia mengawal mesin agar membantu menjimatkan waktu dan menghasilkan tulisan yang lebih bermutu.

AI boleh menjadi pembantu penyelidikan, boleh menjadi alat penyuntingan, boleh menjadi pencetus kemungkinan. AI juga boleh membantu pemeliharaan warisan dan cerita rakyat.

DBP Brunei sendiri melihat potensinya untuk mendokumentasi dan menyebarkan cerita rakyat kepada generasi baru, dengan syarat ketepatan, keaslian, konteks budaya dan hak cipta dijaga.

Namun, penulis mesti kekal sebagai manusia yang membaca, mengalami, merasai dan membuat pertimbangan. Dengan kata lain, memanusiakan hasil penulisan.

Seperti gagasan Martin Heidegger tentang teknologi, persoalannya bukan sekadar apa yang boleh dilakukan oleh teknologi, tetapi bagaimana teknologi membentuk cara manusia melihat dunia.

Justeru, kita tidak perlu fobia kepada AI. Tetapi pada masa yang sama kita juga tidak boleh memujanya secara berlebihan.

Risiko malas memahami

AI boleh memberi seribu idea, tetapi tidak boleh menjamin satu pun daripadanya bermakna. Yang memberikan makna ialah manusia. Kerana manusia dianugerahkan akal untuk memahami dan mengambil pengajaran, seperti dinyatakan ayat ke-18 Surat az-Zumar (bermaksud): "(Iaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal (sihat)."

Ini berkait rapat dengan prinsip menilai dan memilih apa-apa yang kita petik dari mana-mana sumber bacaan. Petikan yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan untuk para pembaca.

Ingatlah, sastera tidak lahir hanya daripada susunan kata. Bukan juga kata-kata yang dipetik berdasarkan algoritma komputer. Sastera lahir daripada pengalaman, pertanyaan, konflik, perasaan, ingatan, budaya, imaginasi dan keberanian manusia mencari makna kehidupan.

Hanya manusia upaya berkelahi dengan perasaan; ada kebencian dan ada kecintaan. Tapi mustahil bagi AI.

Mesin mungkin semakin pintar. Namun, manusia mesti menjadi semakin bijaksana. Kerana ancaman terbesar AI terhadap sastera bukanlah apabila mesin mula menulis seperti manusia.

Ancaman sebenar ialah apabila manusia mula berfikir seperti mesin; cepat menghasilkan, tetapi malas memahami; banyak berkata, tetapi sedikit mengalami; penuh maklumat, tetapi tandus kebijaksanaan.

Adakah anda penulis yang begini?

Perlu diperingatkan, AI bukanlah musuh sastera. AI ialah cermin. Apa yang kita lihat pada cermin itu akhirnya bergantung kepada siapa yang sedang berdiri di hadapannya.

AI sekadar hamba kepada manusia yang menjadi rajanya.

RAMLEE WAHAB ialah penggiat seni serta pemenang pelbagai anugerah sastera. Dia juga bekas pemimpin akar umbi Bersatu Johor yang kini memilih Wawasan sebagai wadah baru.

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.