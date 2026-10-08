国家财政预算案涉及公共资源的分配及政府施政方向，各项税务、补贴与发展措施，也与民众生活及企业经营息息相关。如何看懂预算案的重点，并了解相关措施可能带来的影响，是社会各界关注的课题。

有鉴于此，隆雪华堂社会经济委员会将于10月15日（星期四）晚上7点半至9点半，在隆雪华堂诚毅厅举办预算案解析讲座，邀请嘉宾解读主要措施，并通过座谈交流，探讨预算案对民生、企业及经济发展的影响。

本次讲座邀请三名来自不同领域的主讲人，分别为马六甲中华大会堂主席房有平、拉曼大学经济学教授兼华总副总财政黄锦荣，以及YYC集团税务顾问叶沥忆。三名主讲人将结合各自的专业背景与经验，分享对预算案的观察，帮助公众理解相关措施与日常生活及企业经营的关系。

讲座由Vistage伟事达总裁导师罗炜雄担任主持人，引导嘉宾就预算案的重点及社会各界关心的课题展开交流。

主办方希望通过此次讲座，让公众进一步认识国家财政政策，了解预算案如何回应民生需求、企业发展及经济挑战，欢迎关心国家经济与民生议题的公众报名参与。

入场免费，讲座会前将备有晚餐。

如有兴趣参与上述讲座，请填写报名表。

若有疑问，请联络隆雪华堂秘书处：03-22746645，谢谢。