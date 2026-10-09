针对森美兰州政府委任伊党代表出任新村村长一事，我身为全国新村发展委员会主席，对此深感关注与担忧。

过去，伊党国会议员曾在国会下议院议事厅内，将华人新村形容为共产党留下来的产物，并提出重组华人新村，以达到所谓“去马共化”的目的。

这样的言论令人不得不关注：如果一个政党过去曾经以这样的角度看待华人新村，如今其代表受委出任新村村长，是否真正理解新村的历史、文化，以及村民多年来所面对的各种发展需求？

我们最关心的，不是村长来自哪个政党，而是他们是否真正尊重新村的历史，并愿意用心服务新村居民。

华人新村的历史与马来西亚的发展历程息息相关。新村不仅是一个居住社区，更承载着几代人的生活记忆、文化传承和集体奋斗。今天的新村，也面对基础设施提升、人口老龄化、青年外流、经济发展及文化保留等实际挑战。

村长的职责，是倾听村民的声音、解决社区面对的问题，并协助推动新村发展，而不是以政治立场或意识形态重新定义新村的历史与未来。

因此，我希望森美兰州政府能够清楚说明委任的考量，并确保所有受委村长都能以村民的利益为优先，尊重新村的历史文化，公平对待不同背景的居民。

我也希望有关受委者能够以实际行动证明，他们愿意维护新村居民的权益，积极推动新村发展，而不是让村民对新村未来的方向产生更多疑虑。

无论谁担任村长，都必须记住：村长的责任是服务人民、发展社区，而不是改变新村的历史定位。

作为全国新村发展委员会主席，我将继续关注全国新村的发展与村民权益，确保新村获得应有的尊重、资源与发展机会。

本文作者为行动党马六甲市国会议员邱培栋。