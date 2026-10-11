吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂（隆雪华堂）与愿景工程（Engage）将联合举办公开座谈会，主题为"以政令定股权？重新思考土著赋权"，订于10月12日（星期一）晚上8点，在隆雪华堂一楼诚毅厅讲堂举行。座谈会希望走出长期笼罩此议题的"敌我对立"与零和游戏思维，探索一条让各方共赢的出路。

主讲者为前Yayasan Peneraju首席执行员Ibrahim Sani，以及马来亚大学客座教授胡永泰。民主与经济事务研究所（IDEAS）首席执行员Aira Azhari将担任主持人。

座谈会缘起于近期围绕补习中心须持有30%土著股权规定所引发的争议。该规定源自2006年的一项政策声明。教育部于9月20日宣布取消这项规定，经济部长随后表示须交由内阁处理，亦有人对取消决定提出质疑。事件很快又掀起新一轮"零和游戏思维"的争论。

主办单位希望以此为起点，展开更有建设性的对话：如果大家的共同目标是真正的土著赋权，哪些做法最为有效？有哪些替代方案？政策又如何把饼做大，而不是争分同一块饼？

座谈会将从治理与经济的角度探讨这个课题，并关注其对学生与家长（不论土著与否）的影响。

座谈详情

日期： 10月12日（星期一）

时间：晚上8点

地点： 隆雪华堂诚毅厅（楼上讲堂）

主办单位： 隆雪华堂、愿景工程（Engage）

入场： 免费

播客： https://www.youtube.com/channel/UCe2Q05gnwrcQgwS5-TTk_Kg

联络：隆雪华堂秘书处（+603-2274 6645，星期一至星期六，上午9点至下午5点）