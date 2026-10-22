民政党署理主席胡栋强指出，对于联邦政府决定禁止公共服务人员使用 Waze导航程式一事感到非常惊讶，政府必须公开解释为什么政府禁止公务员使用Waze导航？如果发现公务员使用Waze，该公务员会受到怎样的对付？

他说，政府既然以人民个人资料及行踪安全为由，鼓励公众改用本地导航应用TuJu，就必须公开Waze风险评估依据、TuJu资料管理机制及独立安全审计报告，让人民清楚了解两者的安全差异。

他说，TuJu由马来西亚大道局与私人公司Prosignal Consortium合作开发，其隐私政策列明，应用会收集用户位置、导航路线及使用资料，并可能与地图服务商、支付处理商及云端储存供应商共享资料。

“政府说Waze存在风险，却没有交代具体法律依据；推广TuJu，也没有清楚说明资料储存在哪里、保留多久、与哪些第三方共享，以及一旦发生资料外泄或滥用，究竟由谁负责。难道换了应用程式，个人资料就一定安全？”

他指出，TuJu使用Google地图数据，政府有必要交代相关合作安排、资料保护措施，以及大道局与私人合作方各自承担的营运和监督责任。

他说，政府也应公开TuJu的开发、营运及维护开销，包括公共资金投入及私人合作方的收入安排，确保公共资金获得妥善管理。

他强调，支持本地科技发展，但政府必须以透明、可靠及实用的服务争取人民信任，而不是单凭行政劝导要求人民更换应用程式。

胡栋强指出，数码部长哥宾星于2024年10月向国会披露，2022年接获50宗资料外泄报告，2023年增至646宗，2024年截至9月则有427宗。

“政府应在一个月内公布Waze风险评估及法律依据、TuJu资料管理与共享机制、独立安全审计报告，以及相关开销和营运安排。同时，政府也应检讨《2010年个人资料保护法令》，确保政府机构同样受到有效的个人资料保护机制约束。”

他说，人民要的不是单纯更换导航应用，而是明确的安全保障、公开的管理机制，以及发生问题时有人负责。