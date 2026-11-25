马来西亚行动方略联盟（GBM）将于11月28日及29日（星期六及星期日） 举办《人民宣言2.0》政策公共咨询大会，诚邀社会各界人士踊跃出席，一起讨论国家面对的各种挑战，并为马来西亚未来的发展提出倡议。

这项为期两天的活动将在八打灵再也BAC VSQ Tower 2四楼举行。主办单位预计将围绕约30个政策领域展开讨论，邀请相关领域的专家、公民社会组织代表、社运人士、提案者及公众参与交流，共同探讨各项政策建议的可行性与方向。

政策论坛并非只开放给专家、社会组织或曾经提交政策建议的人士。 任何关心国家发展、希望为公共政策建言的马来西亚民众，都欢迎前来参与讨论、发表意见，分享自己对国家改革与未来发展的看法。

参加者可根据个人兴趣，选择出席不同政策领域的讨论环节。主办单位也继续开放接受新的政策倡议。即使尚未提交提案，公众仍可在活动当天现场提出新建议；已报名或临时到场的参加者，也有机会在原有提案介绍完毕后，向大会提出自己的政策看法。

无法亲自出席者，也可选择线上参与。完成线上报名的人士，将在活动举行前数天收到会议链接。

活动详情

日期： 11月28日及29日（星期六及星期日）

地点： BAC VSQ Tower 2 四楼

参与方式： 开放给公众，可现场出席或线上参与

报名链接： https://tinyurl.com/MR2PolicyTownHall

现场出席者可享有免费午餐，请在报名表格中注明是否需要午餐。大楼地下室设有停车位，惟停车费须由参加者自行承担。活动地点距离Asia Jaya轻快铁站约10分钟步行路程。

让人民的声音成为国家政策的一部分

《人民宣言2.0》是2022年推出的首版《人民宣言》的延续。首版倡议广泛收集公民社会组织及数百名公众人士的意见与建议，其中部分政策主张后来也被纳入第15届全国大选期间各政党的竞选宣言。

其中一项重要成果，是《联邦宪法》获得修正，让在海外出生的马来西亚公民子女，也能通过母亲依法自动取得马来西亚公民身份。这项改革是在家庭前沿透过《人民宣言》平台推动倡议，并获得朝野政党支持下取得的成果。

来到《人民宣言2.0》，GBM希望进一步扩大公众参与政策制定的机会，广泛收集来自不同社群、专业领域及地区的意见，让更多人民的实际需要和心声能够反映在国家政策之中。

这项倡议最终希望汇集一套由人民共同参与制定的政策建议，作为检视国家改革进展，以及各政党在来届全国大选前提出政策承诺的重要依据。

《人民宣言2.0》的核心精神是：“源自人民，由人民推动，为了人民。” （"Of the Rakyat, By the Rakyat, For the Rakyat."）

有兴趣了解更多详情的公众，可浏览官方 网站 ，或关注 面子书专页 。

大马行动方略联盟诚邀媒体朋友及社会各界人士出席，共同聆听不同群体的声音，交流政策看法，为马来西亚的未来出一分力。