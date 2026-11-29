每年11月是马来西亚全国家庭月，活动旨在提倡亲情与家庭和谐。然而，对不少上班族而言，难处并非不重视家人，而是工作要求与照护责任难以协调，即使想多陪伴家人，也未必有足够时间。全国家庭月除了提醒人们珍惜家庭，更应促使社会思考：我们是否提供了让人们兼顾工作与家庭的条件？

有家长必须准时接孩子放学，却遇上临时加班；有员工需要陪年迈父母复诊，却担心请假影响考绩。这些情况表面上是个人的时间安排，实际上也反映职场制度与家庭需要之间的落差。若只在节庆期间鼓励家庭共聚，却忽略员工平日面对的困难，家庭友善便容易停留在口号。

近年生活成本上涨，住房与托儿开销增加，使部分年轻人对结婚和生育更加审慎。根据统计局数据，我国2025年总和生育率降至每名妇女平均生育1.5名子女，低于2.1的人口更替水平。与此同时，尽管我国女性教育水平不断提高，女性劳动力参与率仍然偏低，2025年为56.6%。婚育选择受到多种因素影响，但这些现象说明，家庭生活与就业环境必须放在一起讨论。

特别值得关注的是，照顾孩子、长者和残障家人的责任，至今仍较多落在女性身上。托儿服务不足、费用高昂，加上工作时间缺乏弹性，可能使部分女性减少工时、放弃升迁机会，甚至退出职场。她们失去的不只是当下的收入，也可能包括累积经验、提升技能及保障退休生活的机会。对家庭、企业和国家来说，这都是人才未能充分发挥所长的损失。

因此，家庭友善职场不应只是员工福利，也应被视为企业管理与人才发展的重要一环。当经验丰富的员工因家庭责任离职，企业必须重新招聘、培训与安排工作交接，原有的知识和客户关系也未必能迅速延续。相较之下，能够理解员工家庭需要的雇主，更有机会稳定团队、减少流失，并建立相互信任的工作关系。

实践家庭友善政策，不代表所有企业必须采用相同制度。大型企业可提供托儿设施或津贴；资源有限的中小企业，则可尝试弹性上下班、合理编排轮班、紧急家庭事假，或与附近托儿中心合作。对于工厂、零售及服务行业，远程工作未必可行，但提前公布班表、减少不必要的临时调整，以及提供适度换班空间，同样能帮助员工安排家庭事务。

不过，制度是否有效，不能只看企业列出多少项福利，还要看员工能否真正使用。若员工申请弹性工作便被视为不够投入，或因为请家庭假而担心影响升迁，再完善的制度也难以发挥作用。管理层应清楚说明申请程序，公平处理不同岗位的需要，并尽量依据工作成果与职责履行情况评估表现，而非单凭在办公室待了多久来判断员工是否尽责。

家庭友善政策也不应只针对母亲。父亲需要时间参与育儿，照顾年迈父母或残障家人的员工也需要支持。倘若每当家庭出现照护需要，社会都默认由女性作出工作上的牺牲，女性即使拥有良好学历与专业能力，也难以持续发展事业。鼓励男性分担照护责任，让不同家庭处境的员工获得合理安排，才能使家庭友善政策成为所有员工都可受惠的制度。

从公共政策角度来看，政府与企业的责任互相补充。政府可以改善可负担的托儿和长者照护服务，落实相关劳动保障，并协助中小企业了解可行做法；企业则应根据行业条件调整管理方式。对轮班工作者、低收入家庭及照护需求较重的员工，政策更不能只停留在原则层面，而应让支援真正可及。

推动女性劳动参与和支持家庭生活，是相互关联、却不能混为一谈的目标。提高女性就业率，并不意味着要求每位母亲都必须立即返回职场；尊重个人选择，也不应成为忽视托育不足或就业障碍的理由。社会应做的是扩展选择，让希望继续工作的人不因照护责任而被迫离开，也让需要照顾家人的员工不必承受不必要的职业惩罚。

全国家庭月应成为检视日常制度的契机，而不只是一次庆祝活动。推动家庭友善职场，并非单纯为了鼓励女性多生孩子，而是减少人们被迫在事业与照护之间二选一的困境。真正重视家庭，不只是赞扬个人为家人付出，更是让他们在承担照护责任时，仍能维持工作、收入与生活尊严。当家庭获得支持，企业留得住人才，整个社会也将从中受惠。

郑乃平，马来亚大学商业与经济学院人口研究单位博士。

赖晓丽，马来亚大学商业与经济学院人口研究单位博士。

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