鉴于死者身上伤痕累累，人民之声促其9那警方立即依据《刑法》第302条文的谋杀罪名，调查诺里兹旺在蕉赖警方扣留期间猝死一案。

该人权组织今天发文告，质问警方与内政部长为何在死者家属公开质疑死因两天之后，依然保持沉默。

本周三（7日），捍卫自由律师团（LFL）开记者会指控，诺里兹旺（Noorizwan Zulkefly）疑似在蕉赖警区总部扣留期间离世，其家属要求当局在24小时内交代其死亡经过。

人民之声执行总监阿祖拉（Azura Nasron）表示，当局未能及时给予公开透明的交代，不仅加剧家属的悲痛，更让人怀疑，扣留程序是否合乎规范，又是否尊重诺里兹旺应有的权利。

“案情揭露已有两天，家属也在蕉赖警区总部两次报案，警方与内政部长却至今未作任何交代或解释。”

现年42岁的诺里兹旺在9月20日被捕，随后10天一直身在扣留所，直到10月1日在敦胡先翁大学医院（HUKM）宣告不治身亡。

人民之声强调鉴于死者身上的重伤，警方必须朝谋杀方向展开调查。

促公开扣留过程

该团体同时要求内政部长与警方公开逮捕的诺里兹旺缘由、延扣记录，并说明是否恪守扣留程序，以及迄今采取何种行动。

“包括闭路电视画面、扣留所记录及医疗诊断在内的所有关键证据，都必须妥善保存并详尽审查。”

人民之声进一步促请警方，应交由扣留所命案特别调查小组（USJKT）而非蕉赖警区总部调查，以避免存在利益冲突。

该团体亦呼吁独立警察行为委员会（IPCC）介入并全程监督调查，确保过程公开公正。

扣留所命案特别调查小组是警方于2021年成立的部门，专门调查警局及扣留所内的死亡事件。

此外，根据《2020年独立警察行为委员会法案》，凡涉及扣留期间严重受伤或死亡之事件，警方依法必须移交该委员会处理。

早前，死者家属表示，警方从未通知他们逮捕一事，直到死讯传来，他们才知道他早被拘留。

家属代表律师兼捍卫自由律师团（Lawyers for Liberty）创办人苏仁德兰（N Surendran）先前指出，验尸报告显示死者死于钝器伤，且皮下发现有新近出血的痕迹。

家属提供的照片展示死者身上有触目惊心的伤势，双脚与膝盖肿胀、背部与手腕布满伤痕、肋骨骨折，头部更有大面积创伤。

《当今大马》已向蕉赖警方寻求回应。