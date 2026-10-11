今晚8点52分更新

随着发生后车轴脱落事件，陆路交通局宣布，暂停奇瑞OMODA 5车款的车辆型号认证（VTA）和新车注册，直至完成技术调查及处理潜在安全风险为止。

柔佛新山近日发生一起离奇事件，一辆奇瑞Omoda 5轿车的后车轴在行驶途中脱落，引起社交媒体热议。

事件震惊汽车业界，专家与汽车爱好者更纷纷讨论事故原因。

对于正凭借亲民价格及丰富科技配置，逐步在马来西亚市场站稳脚跟的中国汽车制造商奇瑞而言，这起事件无疑带来负面影响。

尽管奇瑞马来西亚尚未针对最新事故作出回应，但陆路交通局已决定暂时中止该车型的车辆型号认证。

此举意味着，在技术调查完成并确认潜在安全风险之前，该车型将暂停新车注册。

有风险车辆须召回检查

暂停措施将针对可能涉及问题的车型及版本。马来西亚奇瑞也受促通过零件编号、生产批次、车辆识别号码（VIN）及其他相关技术参数，确认所有可能受影响的车辆。

陆交局总监艾迪法德里（Aedy Fadly Ramli，上图）指出，所有被确认存在风险的车辆，都必须召回检查，并采取适当的纠正措施。

“我们也将对奇瑞Omoda 5的生产及组装生产线，以及相关车轴零件供应商展开技术审核。”

他说，审核范围包括合规情况、品质管控系统、焊接接合处的检查程序，以及所使用零件的安全标准。

“陆交局要强调，对于任何可能危及道路使用者安全的不合规情况，我们绝不妥协。”

“制造商有责任确保每一辆在市场上销售的汽车，都符合规定的安全标准及技术要求。”

“只有在所有纠正及预防措施全面落实，并由陆交局从技术层面确认所有安全风险已获得妥善处理后，才会解除暂停措施。”

道歉、即刻启动召回行动

奇瑞马来西亚（Chery Auto Malaysia）今晚稍后发表三语文告表示，高度重视近日涉及OMODA 5车辆的事件，并已即刻启动OMODA 5召回行动 。

该公司表示，对于给客户造成的不便致以诚挚歉意，同时强调客户的安全与是他们的首要考量，因此将继续以负责任的态度积极处理此事。

根据文告，奇瑞马来西亚过去几日正与相关地方政府及监管机构，包括陆路交通局保持密切合作。而随着后者已就相关车辆发出召回通知，该公司将针对受影响的OMODA 5（C & H）车型启动召回行动，检查相关零部件，并在必要时予以更换。

此外，车主后续可通过奇瑞马来西亚官方网站输入车辆识别号码（VIN），查询其车辆是否涉及此次召回行动。

文告指出，所有受影响的车主均可享有全面的车辆检查和必要的后续处理措施，包括更换相关零件，全程无需支付任何费用。

不涉在售现行生产车型

此外，奇瑞马来西亚也鼓励希望进一步确认车辆状况、以获得安心的OMODA 5车主，前往邻近的奇瑞授权服务中心寻求协助。

“专业技术团队已准备就绪，将为车主提供所需的技术支援与相关服务。”

尽管如此，文告指出，此次召回行动不涉及目前在售的现行生产车型。

“奇瑞汽车马来西亚将秉持负责任的态度，严谨处理此事，切实保障客户的行车安全与信心。 ”

如有任何关于此次召回行动的疑问，车主可致电奇瑞客户服务热线（Chery Careline）：03-9388 0888，以获取进一步资讯。

已不是首次发生事故

这已不是Omoda 5首次因车轴相关问题，而受到关注。

据汽车资讯网站《Paul Tan》报道，两年前，同款车型也曾发生类似事故，促使马来西亚奇瑞召回600辆汽车。

“汽车制造商当时确认，焊接头校准不当是问题根源，并表示已找出60辆于2023年8月15日生产、装有受影响零件的汽车。”

“仅一周后，这60辆汽车的车主便已全部安排更换车轴，案件也于2024年6月宣告结案，从开始到结束历时约三个月。”

该网站也指出，Omoda 5此后已停产，并于2025年9月由奇瑞O5取代。

新款车型采用多连杆式后悬挂系统，取代Omoda 5原有的扭力梁式后悬挂系统，目前仍在市场上销售。