邱培栋阿德里起诉甲政府，挑战官委议员修宪案违宪
行动党马六甲市国会议员邱培栋与诚信党亚罗牙也国会议员阿德里就修宪任命官委议员一事，入禀法庭起诉马六甲政府。
邱培栋说明，他是以马六甲选民的身分提告，而阿德里则是以时任武吉卡迪州议员的身分入禀诉讼。
他解释，这宗诉讼旨在挑战相关修宪案，主张其违背《联邦宪法》。
“我们希望法庭作出裁决，判定7月14日通过的动议违宪。若结合《联邦宪法》第八附表第一部分第4(1)条文，动议已抵触第71(4)条文，因此按照第4(1)条文，属无效且不具法律效力。”
行动党马六甲市国会议员邱培栋与诚信党亚罗牙也国会议员阿德里就修宪任命官委议员一事，入禀法庭起诉马六甲政府。
邱培栋说明，他是以马六甲选民的身分提告，而阿德里则是以时任武吉卡迪州议员的身分入禀诉讼。
他解释，这宗诉讼旨在挑战相关修宪案，主张其违背《联邦宪法》。
“我们希望法庭作出裁决，判定7月14日通过的动议违宪。若结合《联邦宪法》第八附表第一部分第4(1)条文，动议已抵触第71(4)条文，因此按照第4(1)条文，属无效且不具法律效力。”
马六甲议会7月14日通过修宪案，增设最多7名官委议员。
修宪案为首席部长阿都拉勿所提呈，获得23名议员支持，包括3名国盟议员，仅5名希盟议员反对。
《联邦宪法》第71(4)条文赋予国会权力，用以处理州宪法基本条文脱节或缺席的问题。
《联邦宪法》第八附录第一部分第4(1)条文则规定，议会必须由民选议员组成，其席位数额由州立法机关的法律厘定。
马六甲议会9月23日解散，预定在11月14日选举。
诉讼无关甲选
邱培栋透露，诉方今日向州政府秘书及州法律顾问递送诉讼通知书，以请求法庭裁决修宪案抵触联邦及州宪法。
他澄清，诉方是在10月8日发现修宪案于州政府官网正式宪报颁布，随即入禀了这项诉讼，无关即将举行的选举。
“我们一看到宪报公布在州政府官网后，就立即采取法律行动。”
“我们绝非因为选举临近才采取这项行动。我们早已决定提告，要求法庭判定此举是否抵触《联邦宪法》。”
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