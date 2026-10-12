行动党马六甲市国会议员邱培栋与诚信党亚罗牙也国会议员阿德里就修宪任命官委议员一事，入禀法庭起诉马六甲政府。

邱培栋说明，他是以马六甲选民的身分提告，而阿德里则是以时任武吉卡迪州议员的身分入禀诉讼。

他解释，这宗诉讼旨在挑战相关修宪案，主张其违背《联邦宪法》。

“我们希望法庭作出裁决，判定7月14日通过的动议违宪。若结合《联邦宪法》第八附表第一部分第4(1)条文，动议已抵触第71(4)条文，因此按照第4(1)条文，属无效且不具法律效力。”