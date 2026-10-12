鉴于首都利雅得的哈立德国王国际机场再度遇袭，外交部长莫哈末哈山劝请拟前往当地进行小朝圣的大马人，暂时展延行程。

他说，这项在上周六发生的机场袭击造成12人死亡、数百人受伤，因此，基于安全风险考量，国人受促暂缓行程。

“麦加目前还没发生（袭击事件），只是利雅得有导弹爆炸。所以，我呼吁大马人，如果没有必要前往有关地区（麦加和麦地那），最好暂时展延行程。”

他今日在吉隆坡国际机场（KLIA）的大红花贵宾厅恭送约旦国王阿卜杜拉二世启程回国后，受记者询问时这么说。

外交部昨天发文告证实，在利雅得哈立德国王国际机场遭袭，以及周六有飞行物坠落在达曼法赫德国王国际机场附近，迄今未接获大马人伤亡的报告。

沙地阿拉伯民航总局在一份声明中指出，这起袭击事件造成12人丧命，另有309人受伤。

据报道，死者包括4名沙地阿拉伯公民、2名孟加拉公民，美国、埃及、约旦、叙利亚、巴勒斯坦和苏丹公民各1人。

安华会晤约旦国王

另一方面，结束为期2天吉隆坡访问的约旦国王阿卜杜拉二世，今日中午在大红花贵宾厅接见首相安华。

约旦国王是应国家元首苏丹依布拉欣的邀请访马，他与安华的会晤，也是本次访问的一环；双方会晤历时约30分钟。

安华是于中午12点50分抵达大红花贵宾厅，陪同者包括外长莫哈末哈山、国防部长卡立诺丁，还有投资、贸易及工业部长佐哈里。

出席者还包括首相署（宗教事务）部长祖基菲里哈山，以及政府首席秘书三苏阿兹里。

阿卜杜拉二世是自2008年5月以来第二次访马。两国于1965年建立外交关系，至今已逾60年。