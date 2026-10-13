国会报道

内政部长赛夫丁纳苏丁归咎联合国难民署（UNHCR）的线上难民登记程序，是马来西亚难以管理境内难民问题的“根源”。

赛夫丁今日在国会下议院的部长问答环节上解释，相关人士可在国外申请难民身份，并在联合国难民署决定是否批准申请之前，就先入境马来西亚。

“如今，因为联合国难民署，人们可以通过线上方式申请难民身份。”

“一个人可能身处也门、叙利亚、阿富汗，或任何存在迫使人们逃离家园因素的国家。”

“位于吉隆坡的联合国难民署尚未对申请作出决定之前，当事人可能已持社交访问准证，以游客身份来到这里。”

根据赛夫丁，部分申请者之后会聚集在吉隆坡联合国难民署办公室外，查询申请进度。

“这就是现实。我们谈论的是后续衍生的问题，而上游的问题才是根源。”

赛夫丁是在回应土团党布城国会议员拉兹吉丁时，如是指出。拉兹吉丁询问，政府推出的难民登记文件（DPP）本身是否可能成为吸引难民前来的“拉力因素”。

赛夫丁补充，他与外交部长莫哈末哈山已通过内阁及国家安全理事会表达相关关切。

促举报而勿自行执法

另一方面，公正党地不佬国会议员潘伟斯对网上流传的视频表示担忧。视频显示，一些人拦截罗兴亚人，要求查看他们的联合国难民署证件，并表现得仿佛自己拥有执法权力。

近期，马来西亚社交媒体上针对罗兴亚人的敌意日益加剧，包括流传一些自封为执法者的人士在公共场所拦截及盘问罗兴亚人的视频。

针对此，赛夫丁呼吁马来西亚人别自行执法。

“如果他们发现据称是难民的人士有任何行为或活动，引起当地居民或社区不满，就应该向有关当局举报。”

“从法律角度来看，有关当局包括警方及其他执法机构。”

“维护国家秩序的最佳方式，是将这类事务交由拥有适当权限的单位处理。”

“换句话说，不要自行采取行动。”

他承认，难民的存在可能引起公众不安，但强调任何行动都必须依法进行。

促举报而勿自行执法

比越南难民状况更复杂

赛夫丁也提及社交媒体上的说法，即一些难民先利用护照从国外的难民营出发，进入马来西亚后再取得联合国难民署文件。

“在未经证实之前，我将这视为一项指控。”

他补充，这类指控应交由有关当局处理。

较早前，拉兹吉丁询问，马来西亚是否应恢复数十年前处理越南难民的类似做法，当时难民被安置在指定营地。

赛夫丁回应说，越南难民问题之所以能够以不同方式解决，是因为马来西亚最终将遣返难民列为支持越南加入东盟的条件之一。

“越南同意了，因此问题就解决了。”

不过，他指出，马来西亚如今面对的情况更为复杂，因为难民来自多个不同国家。