反贪会已在10月7日接获一项涉及MyEG私人有限公司和Zetrix AI公司的正式投诉，并将与警方密切合作展开调查。

根据反贪会今天的文告，该执法机构知悉警方已正调查此事。

“因此，反贪会将与警方密切合作，针对属于警方管辖范围内的相关罪行进行研究和分享信息，以协助调查此事。”

”若发现涉及贪污成分，警方将向反贪会提供相关资料，以便采取进一步行动。”

陆交局暂停代收款服务

此外，反贪会也欢迎任何一方提供与此事有关的进一步资料，协助调查。

“与此同时，反贪会呼吁各方勿对调查作出任何揣测，也不要散播未经证实的消息，以免影响调查程序。”

反贪会强调，当局绝不妥协并将秉持独立、公正及依法办事的原则展开调查。

本月2日，陆路交通局宣布暂停科技公司Zetrix AI代收款项的服务，自10月5日凌晨12点01分生效。

偿还欠款才会考虑恢复

交通部长陆兆福上之后也证实，暂停MyEG及Zetrix AI作为陆交局收款代理的数码服务，因为两家公司未将5月19日至9月30日期间代收的3亿1400万令吉款项上缴给政府。

他之后指出，上述公司必须全数偿还拖欠款项，当局才会考虑其恢复营运的申请。

Zetrix AI前身即为MyEG，尽管不再享有独家经营权，但仍透过MyEG网站提供陆路交通局与移民局的电子政务服务。

Zetrix AI也透过MyEG，结合旗下Zetrix第一层区块链，与大马微电子系统公司（Mimos）合作开发马来西亚区块链基础设施（MBI）——国家数码身分系统（MyDigitalID）正是在MBI上运行。

首相安华的人工智能虚拟化身聊天机器人“PMX AI”亦是由Zetrix AI与公正党合作开发，但推出翌日便传出下线的消息，下架两个月后仍未恢复运作。

该公司的现任执行主席诺莱莎（Norraesah Mohamad）曾任巫统最高理事和上议员。

8月下旬，市场传闻Zetrix AI牵涉到前人资部长沙拉瓦南为本地企业批准工配额的贪腐控罪，惟Zetrix AI否认有任何关联。