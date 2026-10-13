傍晚6点19分更新

高庭今天允许国盟司法挑战社团注册局向它发出的冻结活动通知，但尚未处置暂缓通知的申请。

这项裁决意味着，社团局于9月22日发出的冻结活动通知依然有效。

高庭法官阿兹占（Azizan Md Arshad）择定10月22日聆审双方的辩论，以定夺是否批准暂缓令申请。

法官是在听取国盟代表律师伊万巴星（Ivanpal Singh Grewal），以及代表答辩方的高级联邦律师努哈菲诺哈菲扎（Nurhaffiza Azizan）的陈词后，作出上述裁定。

9月24日，国盟总秘书达基尤丁证实收到了社团局发出的通知。

首份通知志期9月22日，旨在要求国盟在期限内就土团党的投诉和拟议撤销注册予以回应；另一份通知则是在翌日发出，要求国盟暂停所有活动。

本月5日，国盟通过Siddiq Azani & Co律师事务所入禀司法审核申请，挑战社团注册局发出的两项通知，并要求法庭紧急审理，以赶在选委会决定马六甲州选日期前处理此事。

申请人包括达基尤丁、民政党总秘书黄佳祯、大马印裔党（MIPP）总秘书沙迪斯、国家宏愿党总秘书赛夫丁阿都拉，以及斗士党总秘书沙兹米。

申请文件列明，社团局总监祖菲卡尔（Zulfikar Ahmad）及内政部长赛夫丁为答辩人。

在支持加速聆审的文件中，国盟律师团队指出，除非有关冻结令在马六甲州选举提名日前获暂缓执行或撤销，否则国盟将无法以联盟名义和标志提名候选人，也无法展开竞选活动。