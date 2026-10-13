董总要求教育部一视同仁，让所有捐款给华小、华中、独中董事会的热心人士，能够享有捐款给学校公共捐款基金（TSUWAS）的同等税务优惠。

董总发表文告遗憾道，2027年财案宣布改善TSUWAS运作机制，捐款者可享最高相当于个人总收入10%的税务减免，而捐给华小、华中、独中董事会的个人或公司，却未能享有同等的待遇。

“华校董事会本就是学校的管理机构，肩负学校发展、设施维护及资源筹措等重要职责。华校董事会长期承担筹款兴学、完善设备等重任，是华教的中坚力量。”

“因此，董总呼吁政府正视华校董事会的法定地位与实际贡献，一视同仁将直接捐给华小、华中或独中董事会的捐款纳入所得税减免范围，切实减轻华社办学负担，共同为国培育英才。”