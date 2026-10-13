超强厄尔尼诺现象预计将于明年3月至5月间带来极端酷热天气，甚至可能打破大马历史最高温摄氏40.1度的纪录。

《马新社》报道，大马气象局（MetMalaysia）总监莫哈末希山（Mohd Hisham Mohd Anip）表示，综合当前强厄尔尼诺现象、气候变迁及全球变暖的多重冲击分析，全马最高气温可能冲破摄氏41度的大关。

“以当前的气候变化趋势来看，大马每十年的气温上升幅度约为摄氏0.13度。

“现在距离1998年近三十载，若叠加厄尔尼诺现象所引发的温度飙升，升幅完全可能比当年创下的40.1度纪录再高出一摄氏度以上。我们预估极有可能出现摄氏41度或更高的极端高温，这正是我们的推测。”

他是今天在新山出席马来西亚工艺大学（UTM）举行的“2026年国家气候论坛”后，在记者会上如是指出。该论坛以“今日有备，明日韧性”为主题，吸引逾500名来自政府各部委及部门的代表赴会。

大马史上的最高气温纪录，是于1997/1998年厄尔尼诺期间，在1998年4月9日于玻璃市朱宾测得的摄氏40.1度；而在2015/2016年厄尔尼诺周期中，峰值气温则是2016年4月10日在彭亨巴都安汶录得的摄氏39.3度。

希山指出，本轮厄尔尼诺指数预计将突破2.5，超越1997/1998年及2015/2016年两次周期所创下的2.3峰值。

他说明，在强厄尔尼诺肆虐期间，每日最高气温可能较常态上升高达摄氏0.7度，而超过摄氏35度的高温天气，预计覆盖范围更广、持续时间更长。

长时间干旱恐会重演

希山补充，受此厄尔尼诺现象影响，过去曾出现连续长达77天滴雨未下的干旱极端情景，极可能在半岛北部各州重演。

“历史记录显示，这种干旱气候往往在年底开始，降雨量自12月起锐减，并一路持续至翌年1月与2月，直到3月前后才重见雨水。”

鉴于此，他强调，预测将于10月下旬掀开序幕的2026/2027年东北季候风至关重要，各方须把握充沛雨量填满水坝库容，在大马明年迎来干旱气候前筑牢储水防线。

“我们必须在明年到来前，确保所有水坝全部蓄满。就水源而言，东北季候风会带来丰沛降雨，我们寄望这波雨势能把所有水库蓄满。”

他表示，此项未雨绸缪之举，完全呼应了副首相阿末扎希早前的指示，即必须提早做好供水与储水整备，防范明年的酷热干旱周期。

电需求预料必然大增

希山也对明年酷暑期间用电量恐将飙升深表关切，尤其是冷气机使用率大幅攀升所带来的供电负荷。

“明年的炎热月份用电需求必然大增。因此在电网负荷方面，我们必须确保供电容量充裕。若缺乏周全防备，势将引发供电中断，危及电网稳定。”

他透露，气象局向相关机构通报了这项预警，而下周由首相安华主持的国家灾难管理委员会会议，亦将重点探讨此议题。

与此同时，他指出，气象局正与卫生部携手制定“酷热指数”，确立各项警戒门槛，及早向公众警示酷热天气对健康的危害。

他说明，现行的酷热天气监测机制共分三级：气温达摄氏35度或以上列为第一级（警惕），37度或以上列为第二级（热浪），40度或以上则列为第三级（极端热浪）。



