国会报道

青体部长莫哈末道菲表示，雪邦国际赛道（SIC）在10月2日至4日举办的一级方程式（F1）巴林大奖赛，估计为马来西亚创造近9亿5000万令吉的经济效益。

近来，各界对重新在马来西亚举办F1赛事倍感兴趣，莫哈末道菲是在国会书面答砂盟峇丹砂隆国会议员罗蒂亚（Rodiah Sapiee）的相关询问时，披露上述数据。

该赛事在比赛周末吸引约26万1000名车迷，包括正赛当日的约10万3000人。

莫哈末道菲（上图）引述F1管理公司（FOM）提供的信息说，该赛事为马来西亚创造近9亿5000万令吉的经济效益。

“它还在推广国际知名度方面使马来西亚受益，比赛向全球广播，吸引8亿2700万观众收看。”

“根据赛事门票销售报告的最新数据，约售出9万7000多张门票。该赛事还吸引了5万多名国际游客和约5000名外籍工作人员来到马来西亚。”

罗蒂亚此前要求青体部长评估该赛事的经济效益与政府承担的成本，并询问政府决定未来是否在马来西亚举办F1比赛之前，是否会分析成本效益。

分析成本效益再决定

莫哈末道菲也是双溪大年国会议员。他在回应时指出，今年的赛事与往届不同，因为巴林承担主办权费用，使马来西亚能够直接坐收经济效益。

他补充，雪邦国际赛道已聘请一家咨询公司分析成本效益，该报告将作为政府决定马来西亚是否应再次举办F1的考量因素。

1999年，马来西亚首次举办F1锦标赛，但高昂的主办成本和日益减少的收益，导致2017年举办最后一场比赛后便宣告停办。

2016年，时任青体部长凯里（Khairy Jamaluddin）表示，F1的门票销量和电视收视率逐步下降。

他还指出，外国观众还有其他的赛事选项，包括该锦标赛的新加坡站、中国站和巴林站。

据报道，雪邦国际赛道执行长阿兹汉（Azhan Shafriman Hanif）去年曾表示，马来西亚若再次举办F1每年将耗资约3亿令吉。

首相安华日前表示，政府已初步商讨大马是否复办F1赛事。

他当时指出，主办这项赛车盛事的协商大门已经敞开，政府将与F1主席兼执行长斯蒂法诺多梅尼卡利（Stefano Domenicali）进一步洽商。



