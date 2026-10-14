国会报道

民兴党哥打毛律国会议员慕丽娜强烈呼吁政府谨记在野时的立场，而为所有朝野国会议员提供均等的选区拨款。

慕丽娜（Isnaraissah Munirah Majilis）今天在国会总结她对2027年财政预算案辩论时提醒，这是她第五次提出此议题，先是以在野国会议员身份，而如今则是作为后座议员。

“给予所有国会议员均等拨款。我今天作为在朝议员提出此议题，当我们在野时，曾呼吁政府应公正给予所有人均等拨款，我们喊得最大声。”

“如今我们执政掌权后，为什么却剥夺他们的权利以及他们选民的权益？”

促坚持原有改革立场

慕丽娜促政府切勿以选区拨款作为针对在野党的政治武器。

“不要再做克扣在野党拨款的政府，认为通过此举能够让他们选区的选民不再投票给他们。”

“当我们执政时，我们正应该落实我们向来追求的改革。”

“无论我们坐在哪一边，左边或右边，我们都应保持原有的样子，持有一样的原则。”

首相安华的政府执政以来，各界一直不断施压其提供均等选区拨款予所有国会议员，但即便希盟可能在下届大选丢失政权，前者依然未见松口。

希盟在野时将均等拨款囊括在其改革议程之一，然而团结政府成立至今，该议题仍旧未获解决。

2024年，团结政府曾向在野议员提呈选区拨款谅解备忘录（MOU）草案，若签署则可获均等拨款，惟后者拒绝签署，认为选区拨款不该取决于政治协作。

吁细究沙巴所获拨款

慕丽娜也是沙巴乌苏干州议员。她质询中央政府给予州政府的拨款如何转化为实质的发展资金。

她指出，2027年财案显示中央政府总拨款沙巴187亿令吉，但她提醒外界不应将这笔款项直接与过去每年约50亿至70亿令吉的发展拨款相提并论。

她继称，187亿令吉也包括运营开销，如中央政府公务员的薪资。

“我们不要因为宣布187亿令吉而太骄傲，事实上，运营开销一直以来都是中央政府的责任。”

她补充，该数额不同于沙巴40%应得收益。

慕丽娜呼吁财政部细化187亿令吉，未来财案也应清楚地区隔沙巴相关的建设资金，如学校、医院、诊所与其他发展项目。

质疑特定款项渐减少

慕丽娜也依据中央政府的开销预算和经稽查的财政报告表示，虽然在2023年至2025年期间宣布予沙巴的拨款共198亿令吉，但只能追踪到其中的42亿2000万令吉确切为州属所用。

“其他的拨款或许归属于其他项目或与砂拉越相连的拨款，如泛婆罗洲大道。”

“或许国会里没有人能回答这个问题，可能只有记账的人知道。”

她也强调，提供给沙巴的若干拨款大幅下调的情况。

她举例，2023年拨款予沙巴建设道路的资金从原本的7亿3700万令吉，降低至2720万令吉，而政府最终只花费2490万令吉。

同年，拨款予乡区电能则从原来的2亿8450万令吉下调至4330万令吉，而乡区水供拨款则从1亿3160万令吉减少至7450万令吉。

她也表示，2023年至2024年间，专门给予沙巴的拨款降低了18亿3000万令吉，而超过19亿令吉为该州而设的拨款最终并未支出。

“当你将拨款款削减至刚好足以达到关键绩效指标（KPI）的水平，，你当然可以说花费了90或100%。”

“它在技术上是对的。但对沙巴人民的权利与公平而言，在一个我们每天都在关注水力、电力和道路的地方，我甚至不知道能说什么。”

无论如何，慕丽娜表示欢迎，沙巴在《联邦宪法》第112D条文下获得的特别拨款，增至每年15亿令吉。

“但需谨记的是此特别拨款是宪法赋予的，不能视作替代财案承诺的发展资金。”



