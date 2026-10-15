26年前的2000年11月，公正党接获情报，担心安华长女努鲁依莎在吉打鲁乃补选竞选期间可能遇袭，而哈山卡林受命当她的“保镖”。

当时，努鲁依莎年仅21岁，刚完成学业。自领导大马人民党起便在政坛摸爬滚打多年的哈山卡林，从这位“烈火莫熄公主”身上看到了巨大潜能。

然而，当努鲁依莎两个月前宣布打算淡出公正党时，哈山卡林难掩失望，尽管他字斟句酌，试图克制自己的情绪。

“我觉得完了（finished）。”他缓缓说道，随即顿了一顿。

“当领袖临阵脱逃（missing in action），离开战局（battle），党员、追随者和支持者就会丧失信心。别说其他人，连我这个支持她的人都感到痛心与不是滋味。”

哈山卡林本周一（12日）做客KiniTV由《当今大马》编辑依丝瓦丽（Yiswaree Palansamy）与吉玛迪（Jimadie Shah Othman）联合主持的播客节目《Explain Sikit》时，发表上述看法。

努鲁依莎于今年8月初，以深造为由，辞去公正党署理主席职位，这距离其当选才短短1年两个月的时间。公正党中央领导层随后否决努鲁依莎的辞职，只批准她暂时休假。

对此发展，哈山卡林难掩懊悔，因为他之前在2025年党选时，力挺努鲁依莎挑战原任署理主席拉菲兹。不过，他否认因此感到“背叛”。

“要说我觉得被背叛，字眼未免太沉重。但如果是这样的结局，倒不如让拉菲兹继续担任（公正党署理主席）。我不禁在想，自己当初是不是挺错人了？”

“我唯一能表达的，只有失望。但木已成舟，时光无法倒流。”

努鲁依莎与拉菲兹在5月党选的激烈对决激化了党内裂痕，导致拉菲兹最终离开公正党并创立同心党，一批资深领袖及公正党议员也相继辞职。

“这场考验中她不及格”

哈山卡林直言，身为领袖绝不应逃避危机。

“……我不知道吉隆坡（党）总部发生了什么事。我远在巴西古当，一直认定努鲁依莎能发挥作用，也具备过人能力。”

“但在党选后出现些许风波，努鲁依莎最终选择辞职（休假），这让我深感失望。”

“确实很失望。真正的领袖在危机中诞生，绝不临阵逃脱。在这场考验中，她不及格。”

谈及领袖特质，75岁的哈山卡林形容努鲁依莎聪慧、年轻有活力，更具有民望。

“……她在接二连三的选举中脱颖而出。我也亲眼见证她在国会担任了一届议员，她是一名出色的国会议员。”

“她发言前做足准备，言之有物。看现在的政坛，就像赛沙迪那样。”

劝拉菲兹勿逼得太紧

至于如今频频炮轰安华政府的拉菲兹，出乎意料的是，一向对“叛徒”疾言厉色的哈山卡林，至今仍视拉菲兹为“朋友”。

哈山卡林透露，他曾亲自劝告拉菲兹不要对安华逼得太紧——虽然他本身同样以敢言著称。

“（我叮嘱拉菲兹）别逼得太紧，先低调沉潜（lie low），争取公正党基层支持。到了下届党选，如果安华届满卸任，拉菲兹便能与努鲁依莎搭档携手。”

他直言自己的期待：“拉菲兹任党主席，努鲁依莎任副手。”

哈山卡林坦言，尽管潜能无限，但努鲁依莎尚未准备好接替父亲扛下党内头把交椅。

“因为在我看来，努鲁依莎当署理是称职的。但如果在那时要她当主席，我认为她还未达到那个火候。”

“但拉菲兹已经可以胜任。他们两人都很年轻，拉菲兹竞选党主席，努鲁依莎当副手；然而有人告诉我，拉菲兹已走到了不能回头的地步（no return）。”

叹安华变“无将统帅”

针对第16届大选，哈山卡林认为，在失去努鲁依莎与拉菲兹之后，身为公正党主席的安华将不得不御驾亲征，作为孤胆统帅打完其最后一役。

“放眼柔佛和森美兰，统帅是安华，真替他感到心酸。他手下的战将，没有一人的号召力能匹敌拉菲兹，这是个严酷的现实。”

他进一步指出：“在来届大选中，安华只能亲自披甲挂帅，迎战自己的最后一役。”

希盟应照顾内部团结

另一方面，谈及希盟在马六甲州选举的策略，哈山卡林认为，希盟应专注搞好内部盟友之间的合作。

他指出，公正党与诚信党之间必须弥合分歧、紧密团结，这远比为了贪图轻松胜选而牺牲原则更为紧要。

“显而易见，行动党难以忘怀希盟当年有土团党时的惨痛经历。这意味着，既然希盟在柔佛能上阵，在森美兰也能参选，那就坦然接受这个现实。”

“在州层级，其他政党（包括巫统）其实也不太想与希盟搭档。从其他政党的肢体语言就能看得一清二楚，他们根本不把希盟视作不可或缺的力量。”

“与其公正党和行动党互相猜忌、行动党与诚信党产生误解，倒不如认清自身实力未逮的现实。否则，人民只会把我们看作毫无原则、只想走捷径赢取选举的投机客。”



