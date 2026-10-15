马来亚大学学生针对朝圣基金局丑闻、前首相纳吉罚款筹募活动发表的发言，相关影片片段在社媒引发社会关注。

学生乌米乌麦拉（Ummi Umairah Bakhit）感叹贪腐风气猖獗，希望了解未来领袖该如何表明立场。

“朝圣基金丑闻牵涉好些政治人物，而我这辈子见过最愚蠢的事，就是有人捐款给明显卷入影响重大的一马公司贪腐案、明显涉及贪腐的前首相纳吉。”

“对于未来领袖，你们会如何建议他们挺身反对贪腐与封建，批判思考并按照事实与统计数据发声？”

乌米乌麦拉当时是在高教部支持的一场对话会上，嘉宾包括前卫生部长凯里、雪州大臣阿米鲁丁、柔州大臣翁哈菲兹。

“错的就是错的”

凯里赞赏这个提问，直言道，“错的就是错的。”

“即便牵涉到我们的领袖，我们也不该害怕谈论贪腐。错的就是错的，无法辩护的事就不要硬辩护……管理不善就是管理不善。”

“若涉案就必须回应，在诚信问题上绝不妥协。我是以曾经在该政府任职者的身分说这番话。”

一马公司丑闻期间，凯里曾对该公司还债能力表达关注。

不过，当一马公司6亿8100万美元（一般折算为26亿令吉）资金流入纳吉个人账户的指控浮出水面时，他亦否认其中存在任何贪腐元素。

就跟诸多阁员一般，凯里当时也宣扬这笔款项来自沙地王室政治捐款的论调。

国阵2018年失去政权后，他便改变立场，此后一直抨击纳吉和一马公司丑闻。

指TH丑闻为政治迫害

阿米鲁丁回应乌米乌麦拉的提问时，简短表示很高兴看到青年依然关注这项又来已久的问题。

翁哈菲兹则开宗明义表示，贪腐是妨碍进步的毒瘤。

不过，他随之话锋一转，强调政策与反贪斗争须公正且一以贯之，执法机构不应被用作武器以谋取政治利益。

“法律面前不分政党。在我看来，过去几个月发生的事属于政治迫害与不公检控。”

他随后警告，穆斯林领袖若背弃职责，无论是贪腐还是滥权，即便眼下侥幸逃脱，日后也须向上苍交代。

应着眼下一代而选举

对话会期间，凯里也回应了马大学生会领袖艾曼依扎特（Aiman Izzat Shamsuddin）的提问，即领袖应当优先快速决策，还是作出正确的决策。

凯里表示，许多政治人物害怕作出艰难决策，是因为担心输掉选举。

“因为我们着眼于下一场选举，而非下一代人。这是政治人物的宿命，而我们需要的是关怀下一代、而非仅仅计较下届选举的政治家。”

不过，他坦承，纸上谈兵终究容易，一旦掌权就难以达成。

他说，历任首相都想做正确的事，但只有马哈迪在首次执政期间能够做到，原因在于他拥有赢得选举的能力。

“如今政党甚至无法赢得过半席位，没有任何政党能单独过半，所以他们心生畏惧。”

“因此，我的意思是，要选择不惧怕失败的领袖。”

“我失败过，我不怕失败。所以要选择不怕失败的领袖。”