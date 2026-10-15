Jabatan Penjara mesti mendedahkan secara terbuka terma dan syarat bagi tahanan rumah bekas perdana menteri Najib Razak, kata Ahli Parlimen Jelutong, RSN Rayer.

Bercakap kepada Malaysiakini, Rayer berkata aturan tersebut telah menarik perhatian ramai, dan pihak berkuasa tidak boleh membiarkan orang ramai tertanya-tanya mengenai apa yang dibenarkan atau tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Najib.

“Pihak berkuasa penjara mesti menyatakan dengan jelas terma dan syarat tahanan rumah tersebut.

“Seperti yang kita tahu, perkara ini telah mencetuskan banyak perbincangan. Kita bercakap tentang beliau diberikan keistimewaan tahanan rumah. Orang ramai perlu tahu – apakah perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan?” katanya.

Rayer berkata demikian sebagai respons terhadap kenyataan peguam Najib, Muhammad Shafee Abdullah, yang dilaporkan berkata bahawa bekas perdana menteri itu telah menerima syarat-syarat tahanan rumahnya, namun diarahkan supaya tidak mendedahkannya kepada umum.

Rayer berkata, walaupun Najib mungkin mematuhi arahan tersebut, ia tidak seharusnya menghalang Jabatan Penjara daripada menjelaskan sendiri aturan berkenaan.

“Sudah tentu Najib boleh berdiam diri, tetapi pihak berkuasa penjara mesti memberikan penjelasan.

“Jika tidak, persoalannya sekarang ialah: apa yang boleh beliau lakukan dan apa yang tidak boleh beliau lakukan? Jadi, pihak berkuasa penjara mesti tampil memberi penjelasan,” kata wakil rakyat DAP itu.

Apabila ditanya sama ada tindakan pihak berkuasa sekadar memaklumkan syarat-syarat tersebut kepada Najib tanpa mendedahkannya kepada umum adalah tidak memadai, Rayer berkata orang ramai berhak mendapat penjelasan yang lebih jelas.

“Kerana orang ramai perlu tahu. Jika tidak, perkara ini telah menjadi satu kontroversi dalam kalangan masyarakat, memandangkan mereka tertanya-tanya, ‘Apa yang boleh beliau lakukan semasa dalam tahanan rumah?’

“Ada yang mengatakan tidak dibenarkan membuat panggilan telefon, ada yang kata beliau mungkin tidak boleh bersama keluarganya, dan ada pula yang kata beliau akan berada di ruang yang terhad. Oleh itu, pihak berkuasa penjara mesti tampil dan memberikan penjelasan.

“Pihak berkuasa penjara tidak boleh berdiam diri lagi,” tegasnya.

Dalam perkembangan berasingan, Naib Presiden Amanah, Mahfuz Omar, mempersoalkan undang-undang atau peraturan sedia ada yang akan digunakan untuk melaksanakan tahanan rumah terhadap Najib, memandangkan cadangan perundangan yang mengawal selia tahanan rumah masih belum berkuat kuasa.

Dalam satu kenyataan hari ini, bekas ahli parlimen Pokok Sena itu menyatakan bahawa Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Penjara perlu mengenal pasti peruntukan atau kuasa yang membenarkan seorang banduan yang sedang menjalani hukuman penjara diletakkan di bawah tahanan rumah.

Mahfuz menegaskan bahawa dia menghormati kuasa pengampunan Yang di-Pertuan Agong, namun menyatakan bahawa perkara itu tidak menghalang timbulnya persoalan mengenai asas perundangan dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakannya.

“RRakyat berhak mendapat maklumat dan mengetahui kedudukan sebenar dari sudut perundangan,” katanya.

Mahfuz menyifatkan tindakan melaksanakan sesuatu tanpa menjelaskan asas perundangan terlebih dahulu sebagai “membina rumah tanpa pelan”, di mana pelan tersebut hanya dicari selepas persoalan dibangkitkan.

“Kedaulatan undang-undang bukan sekadar prinsip yang kita lafazkan, tetapi prinsip yang mesti di patuhi,” tambahnya.

Mahfuz mengakhiri kenyataannya hari ini dengan menyatakan bahawa dia merupakan bekas banduan Penjara Kajang, serta menyebut nombor banduannya dahulu.

Rujukan ini merujuk kepada peristiwa pada tahun 2000, apabila Mahfuz—yang ketika itu merupakan Ketua Pemuda PAS dan Ahli Parlimen Pokok Sena—dipenjara selama sebulan bersama dua aktivis PAS lain. Hukuman itu dikenakan susulan satu protes tanpa permit terhadap pasukan kriket Israel yang melawat Malaysia tiga tahun sebelumnya.

Ketiga-tiga mereka memilih untuk menjalani hukuman penjara berbanding membayar denda RM1,500 yang diputuskan oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur.

Mahfuz dibebaskan dari Penjara Kajang pada awal pagi 8 Disember 2000.