首相安华指示首相署（法律与体制改革）部长阿莎丽娜，与国会特别遴选委员会展开磋商，商议总检察长分权修宪案事宜。

通讯部长法米透露，首相是在马来统治者理事会针对修宪建议提出数项意见后，发出上述指示。

他在例常记者会上说，“首相已指示阿莎丽娜与负责草拟相关修宪案的国会特别遴选委员会进行磋商。”

“此后，任何修订或改善建议，都必须重新提呈马来统治者理事会。”

法米说，首相也告知了内阁向马来统治者理事会禀报限制首相任期修宪建议后所取得的结果。

他说，这两项修宪建议都是政府推动的重大体制改革举措，但在进一步落实之前，仍有一些程序需要完善。

此外，法米指出，内阁也被告知，国会如今已完全归属国会服务委员会的管辖范围，从而结束行政机关对国会行政事务的控制。

“这兑现了政府其中一项承诺，也是体制改革的一项重大成果。我们相信，通过这种方式，马来西亚的民主制度将继续蓬勃发展。”