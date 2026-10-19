下午5点59分更新

行动党士布爹国会议员郭素沁3年前针对“老婆娘论”，起诉巫青团长艾科玛诽谤，而今这宗民事案有了结果。马六甲高庭判艾科玛败诉，须赔偿25万令吉。

高庭也裁决，艾科玛需要支付郭素沁5万令吉的堂费。

郭素沁律师山卡拉（Sankara Nair）发文告表示，本次裁决有力地洗刷了郭素沁的名誉，并彰显了对诽谤言论予以问责的必要，尤其是那些公开发表并通过社交媒体传播的言论。

他说明，法庭判给郭素沁25万令吉的普通与加重损害赔偿。

“法庭发出禁制令，禁止答辩人亲自或通过其代理人、雇员及关联人士，进一步口述、书写、发布或传播针对或关乎郭素沁、构成或可能构成诽谤的涉案字句，或具有相同或相近涵义的言论。”

他进一步指出，法庭也谕令艾科玛支付5万令吉堂费予郭素沁。

冀起到警示作用

山卡拉表示，郭素沁欢迎本次裁决，认为这是捍卫个人声誉、对发表诽谤言论者予以法律问责的重要一步。

“公共讨论（包括公共利益议题的辩论）必须秉持负责任的态度。发表言论的自由，绝不能免除对他人发表诽谤言论所应承担的法律后果。”

“郭素沁希望这一判决能起到警示作用，提醒大众名誉权受法律保护，而社交媒体绝不可沦为非法破坏他人声誉与尊严的工具。”

“郭素沁将继续秉持诚信服务大众，并恪守真理、问责与崇尚法治的核心原则。”

2024年9月，当时掌管宗教事务的首相署部长莫哈末纳因表示，伊发局考虑日后强制所有没有售卖猪肉或酒精饮品的餐厅申请清真认证。

郭素沁随后表态反对，因此此举将加重企业负担，损害消费者选择自由，更违背了本地多元文化精神，甚至会让马来西亚沦为国际笑柄。

艾科玛跳出来反击郭素沁，提醒她别干预伊斯兰事务，更标签她为“老婆娘”，笑称政府应该准备一张非清真标志，贴在其额头上。

不甘艾科玛羞辱，郭素沁入禀马六甲高庭，起诉艾科玛诽谤。



