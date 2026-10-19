警方迄今向15名官员录供，助查MyEG私人有限公司（MyEG）和Zetrix AI有限公司涉嫌未把代收的2亿3090万令吉收入移交政府一事。

武吉阿曼商业罪案调查部总监鲁斯迪说，上述15名官员当中，12人是来自陆路交通局（JPJ），其余3人则来自银行。

他今天发文告说，警方在10月7日接获一宗涉及MYEG集团旗下两家公司的政府收入相关交易的投报后，援引刑事法典第409条文（刑事失信）展开调查工作。

根据本月13日媒体报道，鲁斯迪说，警方已向6名证人录供，以及正在研究各相关文件。

早前，他也警告民众勿对该案件作出任何揣测，并强调任何涉案人士将依法受到严厉对付。

MyEG自2000年起担任陆路交通局的代收代理，负责的服务包括更新路税、车辆所有权转让、驾照相关服务，以及电子缴付交通罚单等。

按照规定，作为代收代理，MyEG必须每日将所代收的政府收入移交政府，即每笔交易完成后的一个工作日内完成款项转交。



