国会报道

旺沙玛珠国会议员查希对2027年财案中没有专门拨款用于灾后重建表示担忧。

查希今日在国会下议院辩论2027财案时表示，近期发生的地震及热带风暴“旋森亚尔”（Senyar）是警讯，提醒马来西亚必须为日益难以预测的灾害做好准备，尤其是在气象预测显示超级厄尔尼诺现象可能形成的情况下。

他估计，国家预算4618亿令吉中，约49亿2000万令吉，即约1.07%，已拨作与灾害相关的开销。

他说，在这笔估计拨款中，56.7%用于灾害缓解措施，37.5%用于灾害应对，只有5.7%用于防灾准备工作。

“更令人担忧的是，预算中没有列出灾后重建的专项拨款。”

“这是否意味着，灾害发生后重建房屋、社区设施及基础设施的费用，根本没有纳入规划，而是继续以临时方式处理？”

无论如何，根据首相安华提呈2027年财案时发表的演讲，政府将灾民房屋维修援助从5000令吉提高至1万令吉。

查希是跨党派灾害风险管理国会特别小组主席。日前，他承认自己与前公正党署理主席拉菲兹关系密切，但否认自己将退出公正党。

仍然不足够

查希也承认，数项与灾害相关的拨款有所增加，包括防洪措施、城市排水系统、消防与拯救服务发展，以及国家地质灾害研究，但他认为，整体预算仍然不足。

他指出，数项灾害相关拨款有所削减，其中包括高优先级防洪工程的拨款，尽管政府形容这些工程“最为迫切”，有关拨款仍减少23%，降至10亿3000万令吉。

“气象雷达拨款从6400万令吉减少至5080万令吉，而季风水灾预警覆盖率目标则从70%下调至67%。”

“防洪控制及预警系统的拨款也从2460万令吉减少至2320万令吉。”

查希指出，国家灾害管理机构（Nadma）的发展拨款减少超过22%，降至1640万令吉。

不过，他所引用的数字，应与2027年财案下Nadma获得的2亿6000万令吉整体拨款区分开来。

与此同时，查希也质疑，灾害发生时，社区缺乏直接援助。

“唯一真正直接惠及社区的拨款，是灾害志愿者倡导计划：一次性拨款52万5000令吉，却没有社区培训计划，也没有村级防灾准备计划。”

查希表示，要确定政府在灾害方面的开销并不容易，因为他必须从分散在7个部门及11个机构的36项独立拨款中，逐一整理相关数据。

“如果连灾害相关开销都无法明确识别，又该如何衡量其成效？”



