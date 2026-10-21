国会报道

政府已撤回任何有意购买官联公司（GLC）或官联投资公司（GLIC）价值超过2000万令吉产业的公司，均须拥有50%土著股权的政策。

经济部长阿克玛昨日通过国会书面答复指出，经过检讨并咨询相关利益方后，土著股权门槛已恢复至30%。

他是在答复行动党峇眼国会议员林冠英的提问时，作出上述说明。

阿克玛指出，恢复30%的股权门槛，也符合经济部自2022年7月起实施的产业收购指南。

去年11月，政府曾将有关门槛从30%提高至50%，声称此举旨在确保GLC及GLIC脱售战略资产的决定，符合国家社会经济目标及土著议程。

当时，经济部由第二财长阿米尔韩沙兼管。

林冠英曾提出质疑

今年5月，这项政策受到审视。身为前财长的林冠英当时指出，该政策不仅令希盟支持者感到不满，也引发外界对昌明政府推行种族政策的担忧。

“没有任何华裔马来西亚人反对我国最富有的土著企业家赛莫达斥资20亿令吉，收购绿盛世集团（Eco World Development Group Bhd）及其姐妹公司的大量股权。”

“显然，华裔马来西亚人接受这项交易，因为他们并非从种族角度看待此事，而是将之视为私人基于市场考量作出的商业决定。”

“问题在于，马来西亚仍有极端分子，在每一项商业决策中都执着于种族角度。”

不过，阿克玛昨日在答复林冠英时，并未说明政府何时撤回这项政策。

然而，祖拉菲克律师事务楼（Zul Rafique and Partners）于8月20日在网站发布的一篇文章透露，该所曾与一名经济部官员举行交流会，并获告知30%的土著股权门槛已于8月初某个时候恢复。