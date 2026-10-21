拉菲兹的“贩卖机”项目，销售梦想抑或创造收入？
国会报道
经济部的人民收入倡议（IPR）因在公共场所设置亮红色的自动贩卖机，而广为人知，如今该计划的成效再度引起议员质疑。
前经济部长拉菲兹在2023年发起该倡议，旨在协助低收入家庭通过经济活动，创造可持续的额外收入，惟常被批评为另一个荒唐政策的例子。
然而，现任经济部长阿克玛昨天书面答复国盟万捷国会议员莫哈末沙希（Mohd Syahir Che Sulaiman）的相关提问时指出，该自动贩卖机项目为约76%参与者，即1228人中有929人创造起码2000令吉的销售额。
他说，相关记录显示，更有两名参与者的月均销售额突破1万3000令吉，他们分别位于玛拉工艺大学（UiTM）马樟分校及双溪毛糯医院。
国会报道
经济部的人民收入倡议（IPR）因在公共场所设置亮红色的自动贩卖机，而广为人知，如今该计划的成效再度引起议员质疑。
前经济部长拉菲兹在2023年发起该倡议，旨在协助低收入家庭通过经济活动，创造可持续的额外收入，惟常被批评为另一个荒唐政策的例子。
然而，现任经济部长阿克玛昨天书面答复国盟万捷国会议员莫哈末沙希（Mohd Syahir Che Sulaiman）的相关提问时指出，该自动贩卖机项目为约76%参与者，即1228人中有929人创造起码2000令吉的销售额。
他说，相关记录显示，更有两名参与者的月均销售额突破1万3000令吉，他们分别位于玛拉工艺大学（UiTM）马樟分校及双溪毛糯医院。
他表示，截至今年8月31日，全国共有6781户来自赤贫、贫穷及B40低收入群体的家庭参与这项倡议。
农业项目获利2200万
尽管属于“Insan”食品创业领域的自动贩卖机最受公众瞩目，然而人民收入倡议其实还涵盖另2个领域，即面向农耕领域的“Intan”以及针对服务业领域的“Ikhsan”。
Intan项目主要聚焦在农作物栽培和畜牧业，包括至少5名参与者在面积不少于10英亩土地上的劳作。
阿克玛（上图）表示，Intan领域的2034名参与者中有1322人，即其中的65%通过投入MD2黄梨种植、辣椒、玉米及茄子耕作等农业项目，达到预期最少2000令吉的月收入目标。
阿克玛普遍被视为拉菲兹的徒弟。今年4月，他表示自2023年推行Intan项目以来，创造的累计收入多达2200万令吉。
《马新社》报道，水植辣椒项目共为20名参与者带来平均每月约3000令吉的收入，产出超过200吨辣椒，总值约达150万令吉。
本月初，《马新社》还报道一名前工厂工人罗斯利（Rosli Jumain）的经历。
他通过Intan项目，每月能获近3000令吉的收入，高于他此前在柔佛州峇株巴辖一家工厂担任普通工人的月薪（1700令吉）。
拉菲兹曾驳拉玛南批评
莫哈末沙希先前询问经济部该倡议的最新成效，包括成功脱贫的人数，以及在援助终止后仍能将收入维持在贫穷线以上的参与者比例。
2023年，莫哈末沙希曾与拉菲兹在电视直播辩论中正面交锋，就马来西亚的经济走向展开激烈辩论。
今年4月，人力资源部长拉玛南曾公开批评该倡议，声称政府竟拨款7亿5000万令吉，只为了“用自动售卖机来卖椰浆饭”。
对此，拉菲兹随即反驳相关指控，并澄清道该计划约50%的资金拨入Intan项目，用以开垦土地打造现代农场；30%用于Insan，其余20%则拨给Ikhsan。
他进一步强调，“人民收入倡议”的初衷在于创造稳定收入，而非一味发放扶贫援助金；他过去便曾指出，纯粹派发援助金正是过往减贫模式走向失败的根源所在。
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