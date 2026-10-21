国会报道

经济部的人民收入倡议（IPR）因在公共场所设置亮红色的自动贩卖机，而广为人知，如今该计划的成效再度引起议员质疑。

前经济部长拉菲兹在2023年发起该倡议，旨在协助低收入家庭通过经济活动，创造可持续的额外收入，惟常被批评为另一个荒唐政策的例子。

然而，现任经济部长阿克玛昨天书面答复国盟万捷国会议员莫哈末沙希（Mohd Syahir Che Sulaiman）的相关提问时指出，该自动贩卖机项目为约76%参与者，即1228人中有929人创造起码2000令吉的销售额。

他说，相关记录显示，更有两名参与者的月均销售额突破1万3000令吉，他们分别位于玛拉工艺大学（UiTM）马樟分校及双溪毛糯医院。