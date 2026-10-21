国会报道

截至今年8月，联邦政府推动的MyKiosk摊贩柜台计划在全国范围内建成7243个单位，其中6346个（88%）已获进驻并投入运营。

房地部长倪可敏是透过书面答复回应国盟乌鲁登嘉楼国会议员鲁索，上述数据源自各州政府及地方政府搜集的完整数据及运营报告。

这项计划旨在以实惠租金向摊贩提供规格统一、安全、完善的营商空间，从而提升其社会经济状况。

倪可敏说明，地方政府局执行的MyKiosk 1.0、2.0计划，在2023年及2024年财案下，共获得1亿5000万令吉拨款。

他表示，房地部正与地方政府紧密合作，以提高进驻率并确保所有摊位均获得充分利用。

相关举措包括推行严格的红绿灯预警机制，将MyKiosk的进驻表现与房地部BP.1拨款下的未来项目审批挂钩。

在此机制下，进驻率欠佳而被归类为“红区”的地方政府，其新项目申请将不予考量。

“这项果断举措旨在确保问责原则始终贯穿其中。”

房地部亦成立内部特设小组展开定期巡视，评估摊位选址是否合理，并加快招商进度。

其它举措包括针对性接触地方政府以便处理在地问题，并允许地方政府申请BP.1额外拨款以作摊位的日常维护。

尽管承认仍有897个摊位空置，倪可敏坚持，房地部不曾废置任何摊位，或将其视为半运营状态。

“房地部希望强调，并不存在废置或半运营的摊位，确保每个摊位发挥最大效益，始终是当局的首要考量。”

他补充，房地部将持续监控进驻率，并与地方政府落实后续举措，以确保摊贩从中受益。

这项计划此前因涉嫌虚报造价、选址不当、进驻率低下而招致舆论检视，进而引来反贪会调查。

去年9月，房地部副部长艾曼阿蒂拉表示，反贪会并未在计划执行过程中发现任何刑事犯罪或滥权行为。

然而，反贪会今年2月指出，该计划在治理层面存在漏洞，包括需求评估不足、选址不当、缺乏有效监控机制，并提出了五项改进建议。