中午1点01分更新

土团党冻结玻璃市州务大臣阿布巴卡党籍长达2届党选，自10月13日起生效。

该党玻州主席依兹占（Izizam Ibrahim）今天在亚娄向媒体证实此事，而相关正式文件已在上周发出。

“是的，上周发出相关正式信件，但不是我发送的。州务大臣也早已知悉相关的冻结信。”

“截至目前，我们正等待来自土团党最高理事会领导层与州议会的正式决定。”

土团党纪律委员会主席拉兹玛南（Radzi Manan）是在10月14日签署的信件中告知，冻结阿布巴卡（Abu Bakar Hamzah）的党籍。

阿布巴卡也是土团党加央区部主席。根据信件内容，土团党是依据党章第22.5条文冻结阿布巴卡党籍长达2届党选。

土团党对阿布巴卡采取的纪律行动源于他违反党章第9.1.4条文，以及党员的操守。

依兹占：若有风度应辞职

随着该党10月13日作出的裁决，阿布巴卡随即被褫夺所有既有党职，并在冻结期限内禁止以土团党的名义发表任何言论。

该通知信中也表示，玻州大臣仍能在14天内向上诉委员会上诉。

此外，《马新社》引述依兹占（上图）说，若阿布巴卡是一名有风度的政治人物，就应该自愿辞职。

“但一切等待（土团党）中央的指示。”

依兹占也是知知丁宜州议员和掌管宗教、房屋与地方政府、消费、人力资源与人力资本事务的州行政议员。

7月9日，阿布巴卡向外公布自己辞去土团党最高理事会领导层职务，并表示今后将全身心投入州政府治理和发展事务。

当时，阿布巴卡表示，他也不会加入任何其他政党，并强调自己受到《反跳槽法》约束。

除了阿布巴卡，玻璃市州行政议员兼仙那州议员玛吉达（Marzita Mansor）也在7月呈辞，辞去土团党最高理事职。