下午5点40分更新

联邦政府发出指示，禁止旗下公务员继续使用导航应用程序Waze。

这项禁令据信缘于该应用程序与以色列的渊源。

政府首秘三苏阿兹里昨日向公务员发出公告，详述了这项新规。

公告阐明，首相安华昨日主持国家网络安全委员会会议后下达了这项指令——是次会议决议立即落实相关禁令。

公告补充，首相署国家安全理事会辖下国家网路安全局（Nacsa）是这项指令的协调机构。

首相办：为国安考量

首相办公室今天稍后发文告，证实此项禁令。

根据文告，安华已决定禁止所有公务员使用Waze导航应用程序，以保护政府信息及用户个人资料，避免遭以色列政权滥用。

“这项决定是考量到 Waze 的数据控制方Waze Mobile Ltd. 在以色列注册成立，并依据以色列法律运作。”

“政府敏感信息及人民个人资料必须受到保护，避免遭以色列政权利用，以致威胁国家安全与主权。”

与此同时，首相也呼吁全体人民停用Waze，转用本地替代应用程序，例如TuJu，并考量这些应用程序在安全保障及个人资料保护方面所提供的承诺。

“昌明政府立场坚定，将堵住任何可能被以色列政权利用、进而威胁国家安全与人民安全的漏洞。”

昨天安华在面子书发文说明，Waze受以色列政府法律所约束，可能带来讯息安全及行踪数据方面的风险，建议民众改用大道局所开发的本土应用程序TuJu。

大道局与Prosignal Consortium合作，于去年11月推出TuJu，卖点为连接大道局交通管理中心的即时路况报告，用户亦可调阅高速公路的实时闭路电视画面。

不过，TuJu迄今的普及率极低，在苹果应用商店的评价仅有2.6分，而谷歌应用商店的评分亦仅得2.5分。

呼吁马来西亚全面禁用

10月7日，网路消费者协会（MCCA）主席西拉加里尔（Siraj Jalil）检视Waze于7月8日更新的使用条款后，呼吁政府考虑在全马范围禁用该应用程序。

西拉解释，最新条款明确标注，Waze是由Waze Mobile所提供，公司注册于以色列并按其法律运作，总部位于特拉维夫。

他表示，尽管谷歌2013年收购了Waze，但应用程序的最新使用条款与隐私政策，仍将Waze Mobile列为服务及用户数据的责任方。

根据用户设置，Waze的隐私政策允许其收集用户的定位、行驶路线、目的地、搜索记录及设备讯息。

《半岛电视台》此前报道，若长期收集海量用户此类数据，即可揭示出行模式、高峰时段及异常变动，具备安全情报价值。

伊拉克通讯部此前表明，将以伊拉克本土应用程式取代Waze。

以下为（Nacsa）针对公务员禁用Waze所发布的常见问题（FAQ）指南：



