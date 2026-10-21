国会报道

公正党副主席兼鹅唛国会议员阿米鲁丁避答，该党主席兼首相安华是否应解释涉及创设虚假社媒账号制造人气的指控，反促关注人工智能带来的更严峻社会影响。

宏愿党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫（Wan Saiful Wan Jan）今天依据人工智能公司Anthropic揭发大语言模型操弄马来西亚舆论的报告，要求辩论《2027年预算案》的阿米鲁丁回应。

针对此，阿米鲁丁仅简短表示：“该指控应由涉及单位解释，我不能解释。”

阿米鲁丁也是公正党选举主任。他辩称动用网军是政治圈惯用的策略，但人工智能带来的更广泛威胁更值得关注。

“我相信（无论）你聘请网军，你聘请那些散布诽谤的网络“圣战分子”，都是一种政治策略，各方均可自行选择相应的策略。”

“但我如今想提醒的忧虑是Anthropic这一机器已采取行动创造法西斯主义工具，且该行径导致多个地方发生政治变迁。”

促制定道德指南

阿米鲁丁认为，如今更为紧迫的忧虑是人工智能的潜力，它能够成为法西斯主义的工具，通过情绪和创造“新神话”广泛监视和操弄公众情绪。

他形容此现象为“科技法西斯主义”，而该情境不仅严重威胁人道主义、市场、经济价值和生计，更影响国家主权。

“人工智能造成破坏和损害，然而最终没有任何人担责，因为全归咎于人工智能。”

“我反复强调，在急着采纳人工智能并将其融入我们的生活前，政府需为应对该科技制定道德指南。”

9月10日，Anthropic发布的报告显示恶意分子把真实的人口普查与选民资料输入其Claude大语言模型，刻画选区轮廓，以便沿着种族、宗教与王室的敏感分歧线，展开精准锁定。

报告也透露，有人提出要为大马现任首相的账号灌水100万次浏览量，藉此表达支持，然而无法证实该行径确累积显著浏览量或直接影响选举结果。

需确保收入可持续

阿米鲁丁也是雪州大臣。他呼吁政府需更宏观地检讨国家税收系统，确保拥有可持续性收入来投资发展和提供补贴。

他表示，政府需考虑如何通过更好的税收系统将收入惠及人民。

“这是个重要的财政问题，需要加以考量以确保可持续性的国家收入，并让其得以通过发展和补贴回归人民。”

他警告，若缺乏上述改革，任何政府或首相将持续受限并依赖官联投资企业（GLIC）注入发展资金。

“有些人建议重启消费税（GST），另一些人则建议检视补贴或销售税（SST）。”

“然而，在考虑更广泛税收框架的同时，也需要甄别恰当的国家收入来源。”