槟城垄尾刘玉水花园今早发生土崩事故夺走一人性命，槟岛市政厅下令，立即停止事发地点上方的公寓建设及道路工程。

《马新社》报道，槟岛市长拉詹德兰（A Rajendran）表示，发出停工令是为了进一步调查这起事故。

他在现场受访时说：“道路及公寓工程进行了一年多，而该地区也正进行斜坡加固工程。

“目前，我们建议被鉴定为可能存在安全隐患的6间房屋的住户暂时迁离，以防发生任何意外。”

槟州基础设施、交通及数码事务行政议员再里尔（Zairil Khir Johari）表示，斜坡加固工程正在进行中，但山体滑坡发生时，部分路段尚未完工。

“不幸的是，尚未完工的路段正是受到山体滑坡影响的部分。在提供更详细的资料之前，相关方面仍在进行进一步调查。”

据《东方日报》报道，这起土崩事故于早上约8点36分发生，73岁黄嘉麟医生当时在住家厨房准备早餐，遭涌入屋内的山泥掩埋身亡。

救援人员于早上11点20分左右寻获其遗体。死者68岁妻子及86岁的母亲也在屋内，两人及时逃出，没有受伤。

环保团体称风险早可预见

另一方面，大马自然之友主席米娜（Meenakshi Raman）今日发文告，对这起事故感到震惊，并指出鉴于环境敏感地区大规模进行削山及建筑工程，即使居民和环保团体曾多次发出警告，山体滑坡的风险仍是可以预见。

“不幸的是，事实再次证明我们是对的。州政府必须解释这场悲剧是如何发生的，以及为何未能防止这起山体滑坡。”

“该地区的照片显示，斜坡裸露，且没有受到保护。看来，我们的当局始终没有从过去的事故中吸取教训。有关方面是否曾监测这些斜坡？为何没有采取足够的缓解措施？”

“州政府必须作出解释，并对负责相关工程的公司采取紧急行动。”

她呼吁立即修复斜坡，并采取额外的预防措施，以保护附近居民，防止进一步造成人命伤亡及财物损失。



