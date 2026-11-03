Presiden AS Donald Trump pada Isnin memberi isyarat kemajuan dalam rundingan dengan Iran bagi mengelakkan pertumpahan darah berulang, ketika Tehran memaklumkan perbincangan "intensif" sedang berjalan sambil menawarkan pembukaan semula Selat Hormuz tertakluk kepada syarat yang ketat, lapor AFP.

Perjanjian dengan Tehran "boleh berlaku," tulis Trump di platform Truth Social miliknya, sehari sebelum pilihan raya pertengahan penggal AS yang kritikal. Dia menambah bahawa "Iran mahukan penyelesaian secepat mungkin."

Naib Presiden JD Vance secara berasingan berkata bahawa dia dan Trump optimis untuk mencapai persetujuan.

JD Vance , Naib Presiden AS

"Kami sememangnya telah mencapai beberapa kemajuan. Kami akan lihat sama ada kami boleh membuat lebih banyak kemajuan," kata Vance kepada pemberita pada Isnin.

Harga minyak, yang melonjak akibat sekatan Iran ke atas koridor tenaga Selat Hormuz, merosot lebih daripada tujuh peratus pada Isnin ekoran sikap optimis terhadap kemungkinan berakhirnya konflik yang berlarutan selama lapan bulan itu.

Trump turut merujuk kepada kejatuhan harga minyak dalam hantaran di media sosialnya.

Isyarat diplomatik yang diperbaharui ini muncul menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada Selasa, apabila Parti Republikan pimpinan Trump berusaha untuk mengekalkan kawalan ke atas Kongres di sebalik ketidakpuasan hati pengundi berhubung perang dan kenaikan harga bahan api.

Parti Demokrat dijangkakan akan menguasai sekurang-kurangnya sebahagian daripada Kongres dan mengenakan kekangan politik ke atas Trump buat kali pertama dalam tempoh dua tahun.

Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pada Isnin berkata rundingan tidak langsung dengan Washington sedang berlaku melalui perantara.

Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Iran

"Memandangkan sensitiviti dan keseriusan situasi semasa, rundingan dan perbincangan dijalankan secara sangat intensif," kata Araghchi dalam satu wawancara video dengan agensi berita rasmi IRNA.

"Qatar dan Pakistan memainkan peranan perantara yang sangat aktif dalam rundingan ini."

China turut menggesa agar mereka kembali ke meja rundingan, manakala ketua keselamatan Iran membincangkan konflik itu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sebelum ini, agensi berita Axios melaporkan bahawa Vance telah menghantar surat kepada ketua keselamatan negara Iran Mohsen Rezaei mengenai kemungkinan rundingan baharu, yang menandakan langkah peringkat tertinggi dalam tempoh beberapa bulan.

Naib Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref berkata mesej yang diterima daripada AS adalah "satu pengakuan terhadap kemenangan kami.

"Namun begitu, Trump sebelum ini terus mengeluarkannya ancaman terhadap Iran, dengan memberitahu perhimpunan kempen bahawa pada "satu ketika kita perlu mengenakan tindakan paling keras terhadap mereka."

Seorang pegawai kanan Iran berkata Tehran sedia membuka Selat Hormuz, laluan eksport bagi rantau Teluk yang kaya dengan tenaga, dalam tempoh dua hari – asalkan Washington bersetuju dengan senarai tuntutannya.

Pada September, Iran mengemukakan pelan tujuh hari untuk membuka semula selat itu sekiranya AS bersetuju dengan tuntutannya termasuk menamatkan perang di semua medan, mencairkan aset Iran, menarik balik sekatan minyak dan menamatkan sekatan balas ke atas pelabuhan Iran.

"Kemungkinan untuk melaksanakan pelan ini dalam tempoh dua hari adalah satu lagi petanda pendekatan niat baik Iran," kata jurucakap kementerian luar Esmaeil Baqaei kepada pemberita dalam satu taklimat.



