地方政府在2025年至2026年期间，共接获1305宗未经批准兴建宗教场所的投诉，包括在医院及医疗机构等关键基础设施附近建造的建筑物。

房屋及地方政府部指出，其中114宗投诉已转交县署，因为此事是在该机构的权限范围。

“地方政府随后展开197次执法行动（operasi），采取432项执法措施，包括发出警告通知、开出罚单、下令搬迁及拆除。”

房地部在国会官网发布的书面答复回答国盟勿述国会议员仄莫哈末祖基菲里的质询时，这么指出。

房地部提到，根据1974年道路、沟渠及建筑物法令第70（1）条文，任何人若未事先取得地方政府的书面批准，不得兴建建筑物。

这项规定涵盖清真寺、教堂、庙宇及兴都庙等所有宗教场所，任何宗教均不享有豁免或特权。

同一法令的第72（1）条文也规定，若地方政府发现已建成、正在兴建或即将兴建的建筑物违反第70条文，则可发出通知要求停工，并在地方政府指定的期限内拆除有关建筑物。

地主应报警并发通知

至于在政府土地上非法兴建的宗教场所，则由县署及州政府负责采取行动，以及县署将依据1965年国家土地法典，向侵占土地或未经批准占用土地者发出通知。

房地部说：“若建筑物（宗教场所）建在私人土地上，地主不得自行采取行动（自行拆除），以免引发种族或宗教紧张。

“应采取的行动是立即报警、向兴建宗教场所的一方发出通知，并知会县署或地方政府。”

此外，县安全委员会将启动调解工作，召集各方寻求合理的解决方案。

房地部指出，当局将核查每宗投诉，并持续、坚定及全面采取适当行动，以确保未经批准的发展及土地使用活动受到管控，尤其是涉及公共安全及利益的情况。



