两名FlyFM电台主持人因在社交媒体发布视频，模拟以伊斯兰祈祷仪式为陷入低潮的英超球队曼联祈福而引发争议，两人如今公开道歉。

这两名主持人依安（Ean Nasrun）与亚当（Adam Raqeem）今天对事件表示懊悔，并坦承将宗教元素当成网络内容的做法“大错特错”。相关举动此前激怒了政府领袖与社会各界。

两人今天在节目中与首要媒体音频（Media Prima Audio）执行长纳兹里（Nazri Noran）一同向听众致歉。

根据Instagram上传的节目片段，依安表示，他与亚当“无意逃避责任”，并愿意接受管理层的任何处分。

依安补充说：“正如我所言，这类题材根本不该成为我们的节目内容。我们要感谢大家挺身而出，指正我们的错误。”

亚当也承认，该视频并非FlyFM主持人善用平台娱乐听众的妥当示范，并透露其母亲在看到视频后，也特地联系他严加训斥。

执行长遗憾两人失分寸

纳兹里回应两人的道歉时指出，他们勇于承担责任固然值得肯定，但强调这类贴文根本就不该发布，FlyFM团队“理应更有分寸”。

纳兹里补充道：“祈祷（solat）是神圣的宗教功修，切勿拿来当成节目素材……我对你们有更高的期望。”他同时敦促两人接下来专注本职工作，“别再触碰敏感禁忌”。

昨天，一段题为“为曼联祈祷”的争议视频在社交媒体引发众怒。该视频据信发布于FlyFM的Instagram专页，目前似乎已经下架。

言论自由不能成为借口

部分网民指责两名主持人把穆斯林祈祷当成笑点或搞笑道具，形同亵渎宗教仪式；首相署（宗教事务）部长朱基菲里（Zulkifli Hasan）也严厉谴责涉事人员拍摄此类短剧。

朱基菲里发文告强调，祈祷是伊斯兰的宗教支柱，也是穆斯林的神圣象征，任何广播或传播形式都绝不能将其当作笑话、低俗娱乐或恶搞素材。

他补充，为了维护马来西亚多元种族与宗教社会的和谐，所有媒体从业员与内容创作者都必须顾及宗教敏感度，并严格遵守既定的广播指南。

他强调，言论自由与创作空间绝非嘲弄宗教仪式的借口，此类行为只会挑起众怒并威胁公共秩序。

不少网民也指出，这起风波与去年Era FM电台主持人涉嫌嘲弄兴都教仪式的事件如出一辙。

当时事件引发社会强烈反弹后，Era FM母公司遭到罚款25万令吉，涉事主持人也亲自前往黑风洞兴都庙公开道歉。



